Екотероризм в Україні: проблеми треба вирішувати юридичним врегулюванням діяльності організацій

В Україні за останні кілька десятиліть накопичилось чимало екологічних проблем. Аби їх вирішити, необхідно на державному рівні зайнятися нормуванням питань юридичної відповідальності громадських організацій та НДО.

Окрім цього, потрібно розвивати грамотний екологічний рух, який вказував би на реально актуальні проблеми, йдеться у статті "Кліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі".

"Неминучим наступним пунктом є і нормування питань юридичної відповідальності громадських організацій та НДО, що промишляють екотероризмом – представники яких, піднімаючи на прапори гасла про захист навколишнього середовища, на ділі перешкоджають роботі підприємств і, частенько, просто вимагають гроші у їхніх власників", – повідомляється в тексті статті.

При цьому, потрібно розвивати грамотний екологічний рух, який буде вказувати на реально існуючі проблеми у сфері охорони навколишнього середовища і сприяти реалізації корисних реформ.

У протилежному випадку продовжиться ситуація, при якій важливість вирішення екологічних проблем в Україні буде декларуватися тільки на папері, а відповідальність за те, що держава десятиліттями закривала на них очі, буде нести виключно український бізнес.

Зараз чимало соціально відповідальних компаній в Україні вкладають великі інвестиції в екологічну модернізацію своїх підприємств. Але отримують за це – в кращому випадку, подяку від влади, а в гіршому – ще більшу зарегульованість бізнес-процесів.

Також в Україні назріло питання проведення реформ у сфері управління відходами, екологічного контролю, а також екологічних фінансів і екологічного податку.