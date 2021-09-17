Окрім цього, потрібно розвивати грамотний екологічний рух, який вказував би на реально актуальні проблеми, йдеться у статті "Кліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі".

"Неминучим наступним пунктом є і нормування питань юридичної відповідальності громадських організацій та НДО, що промишляють екотероризмом – представники яких, піднімаючи на прапори гасла про захист навколишнього середовища, на ділі перешкоджають роботі підприємств і, частенько, просто вимагають гроші у їхніх власників", – повідомляється в тексті статті.

При цьому, потрібно розвивати грамотний екологічний рух, який буде вказувати на реально існуючі проблеми у сфері охорони навколишнього середовища і сприяти реалізації корисних реформ.

У протилежному випадку продовжиться ситуація, при якій важливість вирішення екологічних проблем в Україні буде декларуватися тільки на папері, а відповідальність за те, що держава десятиліттями закривала на них очі, буде нести виключно український бізнес.

Зараз чимало соціально відповідальних компаній в Україні вкладають великі інвестиції в екологічну модернізацію своїх підприємств. Але отримують за це – в кращому випадку, подяку від влади, а в гіршому – ще більшу зарегульованість бізнес-процесів.

Також в Україні назріло питання проведення реформ у сфері управління відходами, екологічного контролю, а також екологічних фінансів і екологічного податку.