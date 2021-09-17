Экотерроризм в Украине: проблемы надо решать юридическим урегулированием деятельности ОО

В Украине за последние несколько десятилетий накопилось немало экологических проблем. Чтобы их решить, необходимо на государственном уровне заняться нормированием вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО.

Кроме этого, нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально актуальные проблемы, говорится в статье "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза".

"Неизбежным следующим пунктом является и нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО, которые промышляют экотерроризмом – представители которых, выкрикивая лозунги о защите окружающей среды, на деле препятствуют работе предприятий и, зачастую, просто вымогают деньги у их владельцев", – сообщается в тексте статьи.

При этом, нужно развивать грамотное экологическое движение, которое будет указывать на реально существующие проблемы в сфере охраны окружающей среды и способствовать реализации полезных реформ.

В противном случае продолжится ситуация, при которой важность решения экологических проблем в Украине будет декларироваться только на бумаге, а ответственность за то, что государство десятилетиями закрывало на них глаза, будет нести исключительно украинский бизнес.

Сейчас немало социально ответственных компаний в Украине вкладывают большие инвестиции в экологическую модернизацию своих предприятий. Но получают за это – в лучшем случае, благодарность от власти, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

Также в Украине назрел вопрос проведения реформ в сфере управления отходами, экологического контроля, а также экологических финансов и экологического налога.