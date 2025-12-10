Ексдружина Льовочкіна заявила, що він причетний до переведення її коханого в інший підрозділ

Колишня цивільна дружина одіозного нардепа Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар заявила, що політик причетний до раптового переведення її коханого-військового до іншого підрозділу. За словами жінки, Льовочкін також неодноразово погрожував їй.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зінаїди Кубар на її сторінці в соцмережах.

У чому звинувачують Льовочкіна?

Зінаїда Кубар заявила, що Сергій Льовочкін, голова адміністрації президента-втікача Януковича переслідує її, надсилає погрози та чинить тиск, а також погрожує її нинішньому партнеру – військовослужбовцю.

Мені дуже гірко це писати, але я маю підстави заявити публічно: рішення щодо місця служби військовослужбовця, з яким я перебуваю у стосунках, ухвалюються під впливом Льовочкіна, колишнього глави Адміністрації президента часів Януковича,

– йдеться в дописі художниці.

За її словами, формально такі рішення оформлюються наказами голови ДПСУ Сергія Дейнека.

Довідка. Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова) була цивільною дружиною Сергія Льовочкіна, у пари є спільні діти. Водночас Кубар та Льовочкін ніколи не одружувалися. Зараз ці стосунки жінка називає великою помилкою та наголошує, що вони давно не разом.

Як зазначає Кубар, Льовочкін не зміг прийняти того, що вона "більше не є його власністю". Вона розповіла, що тривалий час отримувала від нього погрози, приниження та натяки на те, що її партнера можуть "покарати службою" – і це зрештою сталося.

Він дозволяв собі погрози і щодо мене, і щодо мого партнера, а також вирішив замовити стеження за мною. Може, я зачепила його чоловіче его. Я не знаю,

– додала жінка.

Вона зазначила, що блокувала ці повідомлення, бо не хотіла робити цю історію публічною, однак у певний момент мовчання, за її словами, стало небезпечним.

Як на це реагують представники Льовочкіна?

Пресслужба Сергія Льовочкіна дала коментар "Українській правді". Представники політика стверджують, що заява його колишньої цивільної дружини Зінаїди Кубар щодо погроз і переслідування, а також щодо впливу на службу її коханого-військового, нібито не відповідає дійсності.

Із сумом маємо повідомити, що Зінаїда тривалий час перебуває у важкому психологічному стані, що, на жаль, має тепер і публічні прояви,

– додали в пресслужбі.

