Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зауважимо, що Льовочкін виїхав з України ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Льовочкіна відкликали з Комітету оборони ВРУ

Так, рішення про виключення Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки набрало 236 голосів.

Нагадаємо, що раніше Льовочкін написав звернення до ВРУ, щоб там погодили переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.

Хто такий Сергій Льовочкін

  • Сергій Льовочкін – це проросійський політик, народний депутат 9 скликання та колишній нардеп 6 та 8 скликань.

  • За 2022 рік депутат жодного разу не з'явився на засіданнях Верховної Ради.

  • Льовочкін був членом однойменної фракції та працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

  • Після виїзду з України до початку повномасштабної війни Льовочкін приїжджав лише раз – у липні 2022 року. Проте зовсім скоро знову відправився за кордон.

  • Того ж місяця нардеп відвідав матч Динамо – Фенербахче у Лодзі. Разом з ним були Григорій Суркіс, Олександр Пузанов, Олександр Герега та президент київського Динамо Ігор Суркіс.