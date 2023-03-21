Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зауважимо, що Льовочкін виїхав з України ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Льовочкіна відкликали з Комітету оборони ВРУ

Так, рішення про виключення Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки набрало 236 голосів.

Нагадаємо, що раніше Льовочкін написав звернення до ВРУ, щоб там погодили переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.

Хто такий Сергій Льовочкін