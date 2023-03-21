Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Отметим, что Левочкин уехал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения России.

Обратите внимание Левочкин засветился на матче Динамо – Фенербахче в Польше: фото с трибун

Левочкина отозвали из Комитета обороны ВРУ

Так, решение об исключении Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки набрало 236 голосов.

Напомним, что ранее Левочкин написал обращение в ВРУ, чтобы там согласовали перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.

Кто такой Сергей Левочкин