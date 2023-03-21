Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Отметим, что Левочкин уехал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения России.
Обратите внимание Левочкин засветился на матче Динамо – Фенербахче в Польше: фото с трибун
Левочкина отозвали из Комитета обороны ВРУ
Так, решение об исключении Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки набрало 236 голосов.
Напомним, что ранее Левочкин написал обращение в ВРУ, чтобы там согласовали перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.
Кто такой Сергей Левочкин
Сергей Левочкин – пророссийский политик, народный депутат 9 созыва и бывший нардеп 6 и 8 созывов.
За 2022 год депутат ни разу не появился на заседаниях Верховной Рады.
Левочкин был членом одноименной фракции и работал в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке.
После выезда из Украины до начала полномасштабной войны Левочкин приезжал только раз – в июле 2022 года. Однако совсем скоро снова отправился за границу.
- В тот же месяц нардеп посетил матч Динамо – Фенербахче в Лодзи. Вместе с ним находились Григорий Суркис, Александр Пузанов, Александр Герега и президент киевского Динамо Игорь Суркис.