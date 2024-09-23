Опікунство оформлене за станом здоров'я. Нардеп у коментарі "Українській правді" запевнив, що жінка хворіє вже декілька років.

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Нардеп бував за кордоном у 2023 році

Нардеп Льовочкін розповів, що його сестра проживає за кордоном. Через це опікунство над матір'ю довелося оформити на нього.

Мама хворіє вже кілька років. Раніше ми намагалися активно лікувати її за кордоном. Зараз прийняли консервативний сценарій, у ньому їй краще вдома. Сестра постійно мешкає за кордоном, я в Україні. Тому мама зараз більше на мені. Тому й документи по мамі всі на мені... Я і зараз, і далі планую жити і працювати в Україні,

– сказав нардеп від "Платформи за життя і мир".

При цьому в "Українській правді" зауважують, що поки на території України діє воєнний стан, то особи, які є опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, мають право виїзду за кордон.

Також, за даними видання, Сергій Льовочкін таки регулярно перетинає державний кордон. Зокрема, він разом із нардепом від забороненої "ОПЗЖ" Григорієм Суркісом був у Відні весною 2023 року. Там політики зустрічалися з олігархом Дмитром Фірташем.