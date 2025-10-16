Україна розробляє диференційовану систему протидії дронам: мобільні вогневі групи для низьколітаючих цілей, гелікоптери для середніх висот і повільних об'єктів, а також легкомоторні літаки для швидких дронів

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив в ефірі 24 Каналу, що українські повітряні сили зі старою технікою демонструють набагато вищу ефективність знищення дронів, ніж дорогі ресурси країн НАТО, які залучала Польща.

Дивіться також: Мобільні вогневі групи стають неефективними проти дронів: експерт пояснив, у чому причина

Як Україна протидіє російським дронам?

Росіяни постійно вдосконалюють свою лінійку дронів, а Україна розробляє відповідні засоби протидії. Якщо дрон рухається вздовж річок, автотрас чи залізниць, найефективнішими є мобільні вогневі групи. Якщо ворожий безпілотник піднімається на висоту від 2 – 3 кілометри і летить на невеликих швидкостях, оптимальним рішенням стають гелікоптери.

Кузан пояснює, що під кожен засіб ураження потрібен відповідний тип протидії. Мобільні наземні вогневі групи ефективні на малих висотах, гелікоптери – це мобільні повітряні групи для середніх висот. А проти дронів із швидкими двигунами доведеться застосовувати легкомоторні літаки, які мають вищу швидкість і здатні наздоганяти та уражати швидкі дрони.

Ця система протиповітряної оборони повинна бути розбудована в Україні за підтримки партнерів, оскільки наразі бракує коштів та техніки для впевненої протидії масованим атакам Росії,

– підкреслив експерт.

Коли Польща залучала ресурси одразу трьох країн-членів НАТО – набагато дорожчі – коефіцієнт корисної дії був у рази меншим, ніж у наших Повітряних Сил зі старою технікою. Тому експерт наголошує, що варто було б сконцентрувати та передати ці ресурси, включно з наявними гелікоптерами, Україні.

"Українські пілоти є найефективнішими у світі, адже жодна інша країна не витримувала таких випробувань, які ми проходимо сьогодні. І цей удар ми тримаємо досить стійко", – зазначив Кузан.

Що відомо про можливості російських дронів?