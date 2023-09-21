Це значні кошти: скільки Україна втратить через заборону імпорту зерна

Ситуація із експортом українського зерна наразі є невирішеною. Наша держава втрачає гроші весь час, поки не має можливості повноцінно продавати цю продукцію за кордоном.

Якщо ситуація не зміниться, то до кінця року Україна може втратити близько 600 мільйонів євро. Про це під час брифінгу заявив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради.

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Транзит – це ключова умова

За словами Марчука, не маючи можливості експортувати зерно до тих 5 країн, які наклали заборону, Україна втрачала близько 170 мільйонів євро.

Якщо ми продовжимо втрачати, то до кінця року ми ще втратимо близько 600 мільйонів євро. В умовах війни це дуже великі кошти, на які ми розраховували,

– сказав він.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зазначив, що аграрії не входять в структуру протистояння з польськими колегами, але хочуть, щоб це відбувалося у певних "паритетних" речах.

"Якщо ми співпрацюємо, то ця співпраця не має перешкоджати транзиту, який здійснюється з боку наших країн-партнерів, тому, що транзит – це ключова умова, яка не припинялась з моменту заборони імпорту", – додав Марчук.

Він також наголосив, що транзит стратегічно важливий для України.

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