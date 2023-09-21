Во Всеукраинском агарном совете рассказали, сколько государство потеряет из-за запрета импорта зерна

Ситуация с экспортом украинского зерна пока не решена. Наше государство теряет деньги все время, пока нет возможности полноценно продавать эту продукцию за рубежом.

Если ситуация не разрешится, то до конца года Украина может потерять около 600 миллионов евро. Об этом п во время брифинга заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета.

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Транзит – это ключевое условие

По словам Марчука, не имея возможности экспортировать зерно в те 5 стран, которые наложили запрет, Украина теряла около 170 миллионов евро.

Если мы продолжим терять, то до конца года мы потеряем еще около 600 миллионов евро. В условиях войны это очень большие средства, на которые мы рассчитывали,

– сказал он.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что аграрии не входят в структуру противостояния с польскими коллегами, но хотят, чтобы это происходило в определенных паритетных вещах.

"Если мы сотрудничаем, то это сотрудничество не должно препятствовать транзиту, который осуществляется со стороны наших стран-партнеров, потому что транзит – это ключевое условие, которое не прекращалось с момента запрета импорта", – добавил Марчук.

Он также подчеркнул, что транзит стратегически важен для Украины.

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