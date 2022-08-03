Судно з українським зерном пройшло інспекцію і готове прямувати у пункт призначення

1 серпня з України вирушило перше судно RAZONI з зерном. Воно вже минуло зерновий коридор і пройшло перевірку у Стамбулі. Тепер же 26 тисяч тонн кукурудзи готові рушити далі.

Про успішне проходження судном RAZONI перевірки повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Тепер же українське зерно має вирушити далі, поки не припливе до Лівану.

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Перевіряли, чи нема забороненого вантажу

Судно RAZONI не просто так прибуло до Стамбула. Там воно зупинилось задля того, щоб Спільний координаційний центр провів інспекцію. Нагадаємо, що оглядом займались делегації з України, Туреччини, росії та ООН.

Відповідна зупинка – один із етапів втілення в життя "зернової ініціативи". Під час перевірки важливо було переконатись, що у судні перевозять лише продукцію, а не, наприклад, якийсь інший заборонений вантаж.

У Міноборони Туреччини опублікували світлини. На них можна побачити процес перевірки судна RAZONI, навантаженого українським зерном.



У Туреччині інспекцію пройшло судно RAZONI з українським зерном / Фото Міноборони Туреччини



У Туреччині інспекцію пройшло судно RAZONI з українським зерном / Фото Міноборони Туреччини



У Туреччині інспекцію пройшло судно RAZONI з українським зерном / Фото Міноборони Туреччини



У Туреччині інспекцію пройшло судно RAZONI з українським зерном / Фото Міноборони Туреччини

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підкреслив, що RAZONI – перше судно, яке вирушило "зерновим коридором". Його, нагадаємо, напередодні узгодили спільно з ООН і Туреччиною. Безпечне пересування українського вантажу забезпечили ЗСУ, а також портові служби.

На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами – ООН та Туреччиною,

– підкреслив Кубраков.

Водночас він наголосив на непохитності української сторони. Перевірку продукції в українських портах, а також у територіальних водах здійснюють лише представники України. Тож не може й бути мовить про якісь інспекційні групи або огляд третіми сторонами. Натомість він передбачений у Туреччині, яка є проміжковою зупинкою.

17 суден очікують дозволу на вихід

Кубраков також додав, що зараз триває прийом заявок суден на вхід до українських портів. Що стосується вже готових кораблів, то їх 17. Усі вони вже очікують на можливість транспортувати наше продовольство за кордон.

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