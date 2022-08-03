Судно с украинским зерном прошло инспекцию и готово следовать в пункт назначения

1 августа из Украины отправилось первое судно с зерном RAZONI. Оно уже преодолело зерновой коридор и прошло проверку в Стамбуле. Теперь же 26 тысяч тонн кукурузы готовы двинуться дальше.

Об успешном прохождении проверки судном RAZONI сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. Теперь же украинское зерно должно отправиться дальше в Ливан.

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Проверяли, нет ли запрещенного груза

Судно RAZONI не просто так прибыло в Стамбул. Там оно остановилось, чтобы Совместный координационный центр провел инспекцию. Напомним, что обзором занимались делегации из Украины, Турции, россии и ООН.

Соответствующая остановка – один из этапов претворения в жизнь "зерновой инициативы". Во время проверки важно было убедиться, что в судне перевозят только продукцию, а не, например, запрещенный груз.

В Минобороны Турции опубликовали фотографии. На них можно увидеть процесс проверки судна RAZONI, нагруженного украинским зерном.



В Турции прошло инспекцию судно RAZONI с украинским зерном / Фото Минобороны Турции



В Турции прошло инспекцию судно RAZONI с украинским зерном / Фото Минобороны Турции



В Турции прошло инспекцию судно RAZONI с украинским зерном / Фото Минобороны Турции



В Турции прошло инспекцию судно RAZONI с украинским зерном / Фото Минобороны Турции

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что RAZONI – первое судно, отправившееся "зерновым коридором". Его, напомним, накануне согласовали совместно с ООН и Турцией. Безопасное передвижение украинского груза обеспечили ВСУ, а также портовые службы.

На примере RAZONI окончательно согласовываются и отрабатываются все необходимые меры по контролю и координации между Украиной и партнерами-подписантами – ООН и Турцией,

– подчеркнул Кубраков.

В то же время он отметил непреклонность украинской стороны. Проверку продукции в украинских портах, а также в территориальных водах осуществляют только представители Украины. Поэтому не может и говорить о каких-то инспекционных группах или осмотр третьими сторонами. Он предусмотрен в Турции, которая является промежуточной остановкой.

17 судов ожидают разрешения на выход

Кубраков также добавил, что сейчас идет прием заявок судов на вход в украинские порты. Что касается уже готовых кораблей, то их 17. Все они уже ожидают возможности транспортировать наше продовольствие за границу.

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