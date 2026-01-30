Зеленський відповів, чи припинить Україна атаки на російські НПЗ під час енергетичного перемирʼя

На тлі повідомлень про можливе енергетичне перемир'я, глава держави заявив, що чимало залежить від дій Росії. Україна готова до дій у відповідь.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що заявив Зеленський про можливе припинення ударів по російських НПЗ?

Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії, якщо Москва утримається від атак на українську енергетику. За словами Зеленського, така позиція відповідає очікуванням посередника перемовин – Сполучених Штатів Америки.

Глава держави наголосив, що Україна послідовно підтримує всі раціональні ініціативи США, спрямовані на зниження напруги та припинення вогню. Президент зазначив, що Київ готовий до будь-яких реальних кроків для припинення війни, зокрема до припинення ударів по енергетиці або інших заходів, які можуть наблизити сторони до миру.

Він також нагадав про тристоронній формат діалогу, який, за його словами, може стати одним зі шляхів до деескалації. Зеленський підкреслив, що Україна обрала таку політику ще близько року тому і неодноразово демонструвала готовність до припинення вогню, зокрема під час переговорів у Саудівській Аравії. Водночас тоді Росія негативно реагувала на запропоновані ініціативи для наближення миру.

Ми готові і відкриті до миру, щоб ніхто не міг звинуватити Україну в гальмуванні процесу або американських ініціатив. Побачимо, якою буде відповідь Росії цього разу, – резюмував президент.

Що відомо про енергетичне перемир'я?