Зеленский ответил, прекратит ли Украина атаки на российские НПЗ во время энергетического перемирия
- Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику.
- Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативы США, направленные на деэскалацию, и готова к прекращению огня в трехстороннем формате диалога.
На фоне сообщений о возможном энергетическом перемирии, глава государства заявил, что многое зависит от действий России. Украина готова к ответным действиям.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что заявил Зеленский о возможном прекращении ударов по российским НПЗ?
Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. По словам Зеленского, такая позиция соответствует ожиданиям посредника переговоров – Соединенных Штатов Америки.
Глава государства подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все рациональные инициативы США, направленные на снижение напряжения и прекращение огня. Президент отметил, что Киев готов к любым реальным шагам для прекращения войны, в частности к прекращению ударов по энергетике или других мер, которые могут приблизить стороны к миру.
Он также напомнил о трехстороннем формате диалога, который, по его словам, может стать одним из путей к деэскалации. Зеленский подчеркнул, что Украина выбрала такую политику еще около года назад и неоднократно демонстрировала готовность к прекращению огня, в частности во время переговоров в Саудовской Аравии. В то же время тогда Россия негативно реагировала на предложенные инициативы для приближения мира.
Мы готовы и открыты к миру, чтобы никто не мог обвинить Украину в торможении процесса или американских инициатив. Посмотрим, каким будет ответ России на этот раз, – резюмировал президент.
Что известно об энергетическом перемирии?
29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. Российский диктатор якобы на это согласился.
Российские СМИ заявляют об "энергетическом перемирии", но советник ОП Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что не стоит доверять этим сообщениям. Подоляк отметил, что Россия вряд ли откажется от атак без принуждения, и важно, чтобы международные партнеры продолжали давить на Кремль.
Президент Зеленский поддержал инициативу Дональда Трампа о прекращении российских обстрелов во время зимних холодов. Зеленский отметил, что перемирие обсуждали на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах.