В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, – Зеленський

Президент України провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України. Окремо йшла мова про ситуацію в Києві. Держава створить спеціальний координаційний штаб у столиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Що відомо про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці?

Україна досі ліквідовує наслідки ворожих атак і негоди. Над подоланням важких проблем працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби та ДСНС України. Усі цілодобово працюють, щоб відновити електропостачання в районах, які були знеструмлені.

У Києві ситуація найскладніша. Там планується створити штаб, який координуватиме ситуацію зі світлом та теплом. За словами Зеленського, працювати він буде постійно.

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити! 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем'єра – міністра енергетики з другої спроби. "За" проголосували 248 народних депутататів.

Сам Шмигаль зазначив, що вважає своїм ключовим завданням на посаді – пройти гостру фазу енергетичної кризи. Він каже, що всі рішення повинні ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Денис Шмигаль планує вести роботу так, щоб відновити генерацію, підстанції, розподільчі мережі, а також сформувати резерву потужностей та обладнання. Пропонується також надавати допомогу Будемо тим містам і громадам, які не можуть самостійно проходити кризу. Загалом Шмигаль має кілька приіоритетних задач, щоб енергетика України працювала більш стабільно.

Влада країни спільно проаналізувала ситуацію в Києві, Одесі, на Дніпровщині (в Дніпрі та Кривому Розі). Володимир Зеленський зазначив, що Харків підготувався до відключень, тоді як у Києві підготовка була слабшою. Тому введення стану надзвичайної ситуації в енергетиці, на думку президента, дасть більше можливостей для покращення роботи всіх відповідальних структур.

Кабінет Міністрів максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей – Пунктів Незламності,

– зазначив президент у вечірньому зверненні.