Росія розплатиться за цей візит: за чим Ердоган може летіти до Путіна
Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Росію, щоб обговорити з Владіміром Путіним повернення зернової угоди. Окрім цього, візит може стати можливістю для турецького лідера отримати від Росії певні дивіденди.
Для внутрішньої аудиторії російські пропагандисти подадуть цей візит як геополітичну перемогу. По це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що насправді поїздка має виключно прагматичну ціль.
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Чому Ердоган летить до Путіна
Турецький президент перебуває у складному становищі. У травні він вкотре виграв вибори, але левова частина населення не сприймає його, як свого лідера. Сьогодні Ердоган у кризовій ситуації, як з економічного погляду, так і з внутрішньополітичного, тому потребує від Росії насамперед грошей і ресурсів.
Він діє прагматично і забирає з Росії "по дешевці" все, що тільки можна: російський олігархат, бо їхні яхти вже стоять у Туреччині, активи, міжнародні компанії, які після виходу з Росії перейшли до Туреччини, "сірий імпорт",
– наголосив Олег Саакян.
Політолог пояснив цілі візиту Ердогана до Росії: дивіться відео
Якою буде нова зернова угода
Судячи з усього, зернова угода буде серйозно змінюватися. Попередній варіант фактично закріплював певний баланс сил у Чорноморському басейні. Відповідно до умов, Росія тримала блокаду українських портів, а пропускала виключно зернові конвої. Сьогодні баланс сил змінився і країна-агресорка тримати таку блокаду вже фізично не здатна.
У Чорному морі Україна перейшла в атаку й почала симетрично бити по російських кораблях, закривши зони безпеки навколо російських портів. Наша держава здатна хоча б частково утримувати безпеку своєї портової інфраструктури й торговельних коридорів вздовж українського узбережжя.
Сьогодні баланс сил інший. Якщо він буде закріплений на предметі зернової ініціативи, то відповідно має бути й інша позиція,
– підкреслив Олег Саакян.
Важливим пунктом, який був закріплений у наявній зерновій угоді – зобов'язання Росії не атакувати українську портову зернову інфраструктуру й кораблі, які йдуть зерновим конвоєм. Україна в чинній редакції зернової ініціативи таких зобов'язань на себе не брала.
Якщо Росія повернеться до зернової ініціативи у тому вигляді, у якому вона була, то відповідно є певна асиметрія,
– зауважив політолог.
Що хоче отримати Туреччина від Росії
Турецького лідера насамперед цікавлять економічні вигоди для своєї країни. Зокрема, Олег Саакян сказав про зиски від експорту українських зернових, а також від експорту українських зернових, які були вкрадені через Росію. Турецька сторона не проти долучитися й до російської ініціативи щодо гуманітарного експорту зернових до "глобального Півдня" й африканських країн.
Росія створює проблему, а потім хоче її вирішувати, однак, Туреччина не проти над цим попрацювати,
– сказав політолог.
Як приклад, він навів зерно, яке може йти до Туреччини, а вже звідти повертатися у вигляді російського борошна, макаронних виробів для країн "глобального Півдня". Ердоган зацікавлений у відновленні зернової угоди, щоб отримати для себе додаткові дивіденди.
Росія все одно розплатиться за цей візит, тому що в символічному плані він значно цікавіший для Росії. Для Ердогана ж поїздка абсолютно прагматична – скільки дасте і що заплатите – тоді й приїду,
– підкреслив Олег Саакян.
Що відомо про зернову угоду
- Ініціатива була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Вона передбачала розблокування чорноморських портів для експорту зернових.
- 17 липня 2023 у Кремлі заявили про припинення зернової угоди. Передувало цьому вибухи на Кримському мосту. Пропагандисти говорили, що "надводні безпілотники, які атакували Кримський міст" могли спустити з цивільного судна, яке, наприклад, йшло за зерном.
- Про зустріч Ердогана з російським диктатором для обговорення угоди домовились на початку серпня 2023 року. Тоді турецька сторона заявила, що Владімір Путін поїде в Туреччину.