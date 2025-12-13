Естонія будує сотні бункерів на кордоні з Росією

Естонія почала зведення сотень бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією. Вони є частиною Балтійської оборонної лінії.

Бункери є частиною багатошарової системи оборони на східних кордонах країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

Дивіться також Латвія на порозі масштабних змін: у країні хочуть розібрати залізничну колію до Росії

Що відомо про масове будівництво бункерів в Естонії?

Як повідомив речник Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Розін, на початковому етапі планується встановлення 28 бункерів. Сім із них уже доставлено та готують до встановлення поблизу муніципалітету Сетомаа.

У перспективі оборонна мережа складатиметься з 600 фортифікаційних споруд, які стануть елементом багаторівневої системи захисту східного флангу НАТО.

"Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу", – зазначив Розін.

Бункери площею приблизно 35 квадратних метрів кожен спроєктовані для витримування влучань артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметри. У разі загострення безпекової ситуації їх планують додатково укріплювати колючим дротом та так званими "зубами дракона", які вже зберігаються на складах.



Який вигляд матиме Естонська лінія оборони / Фото Естонського центру оборонних інвестицій

Запуск проєкту відбувся із затримкою через труднощі на етапі закупівель. Перші тендери не дали результату через завищені цінові пропозиції: підрядники не могли точно оцінити вартість робіт без доступу до координат об’єктів, які не розголошувалися з міркувань безпеки.

Наразі будівництво здійснюють у скороченому форматі, щоб отримати практичні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери планують винести на новий тендер до кінця року.

Реалізація проєкту супроводжується складною координацією: необхідні погодження з боку збройних сил, поліції, прикордонної служби, органів місцевого самоврядування та приватних землевласників. Водночас Естонія вже просунулась далі за Латвію та Литву, які реалізовують свої частини Балтійської оборонної лінії.

У Латвії з’явиться завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів