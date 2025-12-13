Эстония строит сотни бункеров на границе с Россией

Эстония начала возведение сотен бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией. Они являются частью Балтийской оборонительной линии.

Бункеры являются частью многослойной системы обороны на восточных границах стран Балтии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

Смотрите также Латвия на пороге масштабных изменений: в стране хотят разобрать железнодорожные пути в Россию

Что известно о массовом строительстве бункеров в Эстонии?

Как сообщил представитель Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин, на начальном этапе планируется установка 28 бункеров. Семь из них уже доставлены и готовятся к установке вблизи муниципалитета Сетомаа.

В перспективе оборонительная сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений, которые станут элементом многоуровневой системы защиты восточного фланга НАТО.

"Мы строим это в мирное время, а это значит, что должны придерживаться законов мирного времени", – отметил Розин.

Бункеры площадью примерно 35 квадратных метров каждый спроектированы для выдерживания попаданий артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра. В случае обострения ситуации безопасности их планируют дополнительно укреплять колючей проволокой и так называемыми "зубами дракона", которые уже хранятся на складах.



Как будет выглядеть Эстонская линия обороны / Фото Эстонского центра оборонных инвестиций

Запуск проекта состоялся с задержкой из-за трудностей на этапе закупок. Первые тендеры не дали результата из-за завышенных ценовых предложений: подрядчики не могли точно оценить стоимость работ без доступа к координатам объектов, которые не разглашались из соображений безопасности.

Сейчас строительство осуществляют в сокращенном формате, чтобы получить практические данные перед масштабным развертыванием. Еще 572 бункера планируют вынести на новый тендер до конца года.

Реализация проекта сопровождается сложной координацией: необходимы согласования со стороны вооруженных сил, полиции, пограничной службы, органов местного самоуправления и частных землевладельцев. В то же время Эстония уже продвинулась дальше Латвии и Литвы, которые реализуют свои части Балтийской оборонной линии.

В Латвии появится завод Rheinmetall по производству боеприпасов