Естонія планує випустити монету номіналом 2 євро з написом "Слава Україні"

Естонія планує випустити нову монету номіналом у 2 євро на знак підтримки України. Центральний банк країни провів конкурс дизайну, на якому переміг проєкт із написом "Slava Ukraini".

Авторка дизайну та переможниця конкурсу – українка Дар'я Тітова. Вона є переселенкою з Харкова і навчається в Естонській академії мистецтв.

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Європейська монета з українським гаслом

На позачерговому засіданні Наглядової ради Національного банку Естонії Eesti Pank затвердили дизайн нової монети номіналом у 2 євро.

За задумом авторки дизайну, харків'янки Дар'ї Тітової, на ній буде зображено дівчину, як символ ніжності, яка тримає у своїх руках пташку. Крім того, на звороті монети вирішили також додати українське гасло латинкою – "SLAVA UKRAINI".

Дизайн нової монети в євро / Фото Eesti Pank

Вперше монета Eesti Pank матиме текст іноземною мовою, однак це особлива ситуація. "Слава Україні" ілюструє прагнення України до свободи,

– зазначив голова Наглядової ради центробанку Естонії Март Лаар.

Посадовець також додав, що в Eesti Pank шукали способи підтримати українців у боротьбі за незалежність, і зрозуміли, що карбування спеціально розробленої монети допоможе підтримати Україну фінансово.

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Так, увесь виторг від продажу нової монети естонський банк перерахує Національному банку України. Крім того, це допоможе передати символічне послання європейцям.

Ми вирішили, що це важливо, щоб монета, присвячена Україні та її свободі, була розроблена якомога швидше, і лише українцем чи українкою. Молоді студенти-мистецтвознавці допомогли нам втілити це бажання у реальність,

– зазначив Мадіс Мюллер, гендиректор Eesti Pank.

До слова, близько 2 мільйонів таких монет Нацбанк Естонії планує випустити в обіг вже наприкінці цього року. Перед цим дизайн має бути схвалений Єврокомісією та країнами Європейського Союзу.

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