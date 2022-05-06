Эстония планирует выпустить монету номиналом в 2 евро с надписью "Слава Украине"

Эстония планирует выпустить новую монету номиналом 2 евро в знак поддержки Украины. Центральный банк страны провел конкурс дизайна, на котором победил проект с надписью "Slava Ukraini".

Автор дизайна и победительница конкурса – украинка Дарья Титова. Она переселенка из Харькова и учится в Эстонской академии искусств.

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Европейская монета с украинским лозунгом

На внеочередном заседании наблюдательного совета Национального банка Эстонии Eesti Pank утвердили дизайн новой монеты номиналом в 2 евро.

По замыслу автора дизайна, харьковчанки Дарьи Титовой, на ней будет изображена девушка, как символ нежности, которая держит в своих руках птичку. Кроме того, на обороте монеты решили добавить украинский лозунг латинкой – "SLAVA UKRAINI".

Дизайн новой монеты в евро / Фото Eesti Pank

Впервые монета Eesti Pank будет иметь текст на иностранном языке, однако это особенная ситуация. "Слава Украине" иллюстрирует стремление Украины к свободе,

– отметил председатель Наблюдательного совета центробанка Эстонии Март Лаар.

Чиновник также добавил, что в Eesti Pank искали способы поддержать украинцев в борьбе за независимость, и поняли, что чеканка специально разработанной монеты поможет поддержать Украину финансово.

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Так, всю выручку от продажи новой монеты эстонский банк перечислит Национальному банку Украины. Кроме того, это поможет передать символическое послание европейцам.

Мы решили, что это важно, чтобы монета, посвященная Украине и ее свободе, была разработана как можно скорее и только украинцем или украинкой. Молодые студенты-искусствоведы помогли нам воплотить это желание в реальность,

– отметил Мадис Мюллер, гендиректор Eesti Pank.

К слову, около 2 миллионов таких монет Нацбанк Эстонии планирует выпустить в обращение уже в конце этого года. Перед этим дизайн должен быть одобрен Еврокомиссией и странами Европейского Союза.

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