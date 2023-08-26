Вигризаємо кожен метр у ворога, – Костенко пояснив важливість якісних літаків для ЗСУ

На Заході інколи повторюють, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж хотілося б. На це є цілком зрозумілі причини.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, зауваживши, що українські військові метр за метром вигризають території у противника. Це цілком зрозуміло, враховуючи перевагу ворога в далекобійних ракетах, авіації тощо.

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Потрібні якісні літаки

Як наголосив Костенко, суттєво дошкуляє перевага окупантів в повітрі. Якщо вони здатні побачити наші літаки за 250 кілометрів, а запустити ракету – на 200 кілометрів, то українські літати фіксують ворожі за 80 кілометрів, а можуть влучити на 30-40 кілометрів. Це дозволяє окупантам навіть не входити в нашу зону ППО.

Саме тому Україні важливо отримати винищувачі F-16 від міжнародних партнерів. Хоч, звісно, було б добре, якби там передали ще новіші літаки на кшталт F-22 чи F-35. Однак зрозуміло, що про це поки взагалі не йдеться.

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Попри все, F-16 кілька разів проходили модернізацію. Тому є сподівання, що вони не поступатимуться російським Су-34 чи Су-35.

Ми багато говоримо з партнерами. Часто там кажуть про повільний контрнаступ. Ми не звертаємо на це уваги. Повільно? Такої війни не було з часів 2 Світової. Ми просуваємося, хоч і нема переваги в повітрі, немає можливості нищити економічні об'єкти Росії, окупанти також переважають в артилерії. І ми просуваємося. Україна встановлює нові стандарти,

– зауважив Костенко.

F-16 для України: коротко