Выгрызаем каждый метр у врага, – Костенко объяснил важность качественных самолетов для ВСУ

На Западе иногда повторяют, что контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы. На это есть вполне понятные причины.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что украинские военные метр за метром выгрызают территории у противника. Это вполне понятно, учитывая преимущество врага в дальнобойных ракетах, авиации и т.д.

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Нужны качественные самолеты

Как подчеркнул Костенко, существенно донимает преимущество оккупантов в воздухе. Если они способны увидеть наши самолеты в 250 километрах, а запустить ракету – на 200 километров, то украинские самолеты фиксируют вражеские за 80 километров, а могут попасть на 30-40 километров. Это позволяет оккупантам даже не входить в нашу зону ПВО.

Поэтому Украине важно получить истребители F-16 от международных партнеров. Хотя, конечно, было бы хорошо, если бы там передали еще более новые самолеты типа F-22 или F-35. Однако понятно, что об этом пока вообще речь не идет.

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Несмотря на все, F-16 несколько раз проходили модернизацию. Поэтому есть надежда, что они не будут уступать российским Су-34 или Су-35.

Мы много говорим с партнерами. Часто там говорят о медленном контрнаступлении. Мы не обращаем на это внимания. Медленно? Такой войны не было со времен 2 Мировой. Мы продвигаемся, хоть и нет преимущества в воздухе, нет возможности уничтожать экономические объекты России, оккупанты также преобладают в артиллерии. И мы продвигаемся. Украина устанавливает новые стандарты,

– заметил Костенко.

F-16 для Украины: коротко