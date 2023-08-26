Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что украинские военные метр за метром выгрызают территории у противника. Это вполне понятно, учитывая преимущество врага в дальнобойных ракетах, авиации и т.д.

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Нужны качественные самолеты

Как подчеркнул Костенко, существенно донимает преимущество оккупантов в воздухе. Если они способны увидеть наши самолеты в 250 километрах, а запустить ракету – на 200 километров, то украинские самолеты фиксируют вражеские за 80 километров, а могут попасть на 30-40 километров. Это позволяет оккупантам даже не входить в нашу зону ПВО.

Поэтому Украине важно получить истребители F-16 от международных партнеров. Хотя, конечно, было бы хорошо, если бы там передали еще более новые самолеты типа F-22 или F-35. Однако понятно, что об этом пока вообще речь не идет.

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Несмотря на все, F-16 несколько раз проходили модернизацию. Поэтому есть надежда, что они не будут уступать российским Су-34 или Су-35.

Мы много говорим с партнерами. Часто там говорят о медленном контрнаступлении. Мы не обращаем на это внимания. Медленно? Такой войны не было со времен 2 Мировой. Мы продвигаемся, хоть и нет преимущества в воздухе, нет возможности уничтожать экономические объекты России, оккупанты также преобладают в артиллерии. И мы продвигаемся. Украина устанавливает новые стандарты,

– заметил Костенко.

F-16 для Украины: коротко