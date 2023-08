Чи все так драматично: Ігнат відповів на чутки про затягування навчань на F-16 через англійську

Провідні ЗМІ пишуть, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може затягтися, зокрема через мовну перепону. У Повітряних Силах не вважають незнання англійської великою проблемою, яка суттєво впливатиме на час підготовки пілотів.

Американське видання The Washington Post писало, що навчання українських пілотів на F-16 завершиться не раніше літа наступного року. І одна з головних причин того – українські пілоти і наземний персонал don't speak English. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чи справді мовний бар’єр затягує вишкіл наших пілотів на F-16.

Мова – це не проблема

Речник Юрій Ігнат визнав, що труднощі зі знанням англійської в українських пілотів та наземного персоналу є. Втім, він не став би їх перебільшувати.

За словами Ігната, провідні видання, як The Washington Post, The New York Times, часто пишуть свої аналізи, посилаючись на неназвані джерела. Тому, по-перше він не хотів би коментувати такі джерела. А по-друге, ситуація з англійською в українських пілотів насправді не виглядає настільки драматично.

Речник наголосив, що пілоти та інші українські фахівці вивчають англійську мову, і це не становить великої проблеми. За його словами, в авіаційних інженерів з англійською гірше, ніж в пілотів. Однак усі вони вже почали вивчати іноземну мову в Україні, а потім разом навчатимуться у Великій Британії.

Водночас він визнав, що затягування процесу таки є.

Нам хотілося б якомога швидше відправити наших льотчиків, навіть, якщо йдеться про невелику групу пілотів, які достеменно знають англійську мову,

– сказав Ігнат.

Він вважає, що авіаційну термінологію можна цілком вивчити за кілька днів або тижнів.

Ігнат наголосив, що варто дочекатися відправки українських пілотів та подивитися, як проходитиме навчанння. Також речник Повітряних Сил визнав, що йому хотілося б, аби воно відбувалося у самих США, а не лише в Європі. На базах США є більші можливості та потужності.

