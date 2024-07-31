Серйозна підготовка: чому Росія підіймає бомбардувальники, але не запускає ракети

Після отримання F-16 на першому етапі ці літаки можуть взяти на себе декілька секторів забезпечення протиповітряної оборони. Таке завдання здатні виконувати навіть кілька винищувачів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що командування визначить конкретні напрямки для F-16. У питанні повітряної тривоги західні літаки навряд чи щось змінять.

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Росія може готуватися до удару

Винищувачі посилять нашу протиповітряну оборону. Це точно буде зрозуміло після того, як F-16 стануть на бойове чергування і почнуть працювати проти ракет.

Зараз росіяни намагатимуться з дальніх засобів ураження, наприклад, безпілотників, балістичних, крилатих ракет знайти місця базування F-16. Тому кількість атак може збільшитись,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

У ніч на 31 липня росіяни вже завдавали масованого удару по Києву. На столицю прямувало близько 100 дронів. Ймовірно, так окупанти намагалися дізнатися систему розташування ППО. Тому зараз треба бути особливо обережними, зокрема тоді, коли чуємо про зліт бомбардувальників Ту-95.

"Їх перекидають то в "Оленью", то Дягилево, то в "Моздок" і назад. Поки незрозуміло для чого, бо пусків ракет немає. Але це може бути підготовкою для серйозної ракетної атаки", – наголосив Роман Світан.