Серьезная подготовка: почему Россия поднимает бомбардировщики, но не запускает ракеты

После получения F-16 на первом этапе эти самолеты могут взять на себя несколько секторов обеспечения противовоздушной обороны. Такую задачу способны выполнять даже несколько истребителей.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что командование определит конкретные направления для F-16. В вопросе воздушной тревоги западные самолеты вряд ли что-то изменят.

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Россия может готовиться к удару

Истребители усилят нашу противовоздушную оборону. Это точно будет понятно после того, как F-16 станут на боевое дежурство и начнут работать против ракет.

Сейчас россияне будут пытаться из дальних средств поражения, например, беспилотников, баллистических, крылатых ракет найти места базирования F-16. Поэтому количество атак может увеличиться,

– отметил полковник запаса ВСУ.

В ночь на 31 июля россияне уже наносили массированный удар по Киеву. На столицу направлялось около 100 дронов. Вероятно, так оккупанты пытались узнать систему расположения ПВО. Поэтому сейчас надо быть особенно осторожными, в частности тогда, когда слышим о взлете бомбардировщиков Ту-95.

"Их перебрасывают то в "Оленью", то Дягилево, то в "Моздок" и обратно. Пока непонятно для чего, потому что пусков ракет нет. Но это может быть подготовкой для серьезной ракетной атаки", – отметил Роман Свитан.