Потужний жест для підтримки морального духу: як перші F-16 змінять ситуацію у війні

Західні ЗМІ нещодавно повідомили, що американські винищувачі F-16 вже в Україні. Одне з видань проаналізувало, як тепер зміниться ситуація на фронті.

Україна просила про винищувачі F -16 від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. ЗМІ пишуть, що в останній день липня, на третій рік великої війни, вони нарешті дійшли до нашої держави.

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На це пішло дуже багато часу

До кінця 2024 року Україна повинна отримати 20 винищувачів американського виробництва. Решта буде надходити партіями впродовж 2025 року.

Американський генерал Бен Годжес розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. Він пояснив, що однією з причин затримки надання достатньої кількості F -16 є "жалюгідна" відсутність навчальних місць для українських пілотів. Крім цього, свій вплив також мав мовний бар'єр. Україна має чудових, загартованих у боях льотчиків. Але F-16 дуже відрізняються і є складнішими, ніж радянські МіГ-29 та Су-27, до яких вони звикли.

Іншим фактором був час. Мовиться не тільки про навчання спеціалістів, а й про підготовку необхідної інфраструктури. Літак потребує більшого обслуговування, ніж його російські аналоги. Бортінженери потребують такої ж підготовки, як і пілоти. Водночас ремонт та обслуговування може проводитись у сусідніх країнах, які входять до НАТО. Безсумнівно, це обурить Росію.

Ніко Ланге, колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини сказав, що ці літаки є пріоритетною ціллю для росіян. Саме тому їх розосередили по кількох базах із надійними укриттями. Але це також ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.

Який вплив матимуть F -16

Дуглас Баррі, експерт з військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень, переконаний, що головна цінність отримання цих винищувачів – це підвищення морального духу. Початкові цифри невеликі, і українці використовуватимуть їх обережно, щоб уникнути втрат, але поступово ми зможемо відчути різницю.

Винищувачі F -16 оснащені сучасними ракетами класу "повітря – повітря", а також високоякісними ракетами та швидкісними протирадіаційними ракетами. Вони зможуть нести до чотирьох планувальних бомб GBU -39. Крім цього, вони також можуть нести касетні боєприпаси для використання проти військ і бронетанкових формувань.

F - 16 могли б допомогти зменшити інтенсивність обстрілів передової із Су-34. Росіяни щодня запускають понад сотню ефективних планувальних бомб. Пріоритетним завданням буде змусити російських пілотів залишатися далі, інакше вони ризикують бути збитими.

Також F - 16 можуть використовувати дешевші ракети AIM -9 X з тепловим наведенням. Вони можуть збивати крилаті ракети, які завдавали шкоди цивільній інфраструктурі України. Ба більше, F-16 також можуть запускати протикорабельні ракети Harpoon проти решти російського Чорноморського флоту.

Не можна забувати, що мине деякий час, перш ніж F -16 матимуть значний вплив. Не секрет, що Україні потрібно більше літаків, ніж вона отримала, та навіть більше, ніж було заявлено партнерами. Крім цього, деякі з винищувачів можуть бути в поганому стані, що слугуватимуть "донорами" частин. Україні може вистачити всього три – чотири ескадрильї. Для досягнення певної переваги в повітрі та підтримки наземного наступу Україні потрібно 12 або більше ескадрилій з 18 літаками на ескадрилью.

Україна отримала також пропозиції на винищувачах Mirage та Gripen. Але через переваги польотів на одному типі літака наша держава хотіла б отримати більше F -16. Сет Джонс з CSIS вважає, що Україна може подолати розрив у цифрах, об’єднавши F-16 із БпЛА вітчизняного виробництва. Україна створює потужніші безпілотники всіх типів і використовує їх інноваційними способами.

Для інтеграції F-16 в українську систему протиповітряної оборони та набуття досвіду експлуатації потрібен час. За словами генерала Годжеса, координація польотів літаків з кількох аеродромів буде складною.

Не можна ігнорувати той факт, що поява F-16 знаменує собою початок створення Повітряних сил за стандартами НАТО. Це під'єднує Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F -16. Системи озброєнь НАТО, зокрема ракети Storm Shadow/Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх транспортувати на літаку, для якого вони були розроблені.