Ексклюзивні деталі операції зі знищення Ту-22М3, проведеної ГУР та Повітряними силами, а також встановлені дані російських воєнних злочинців з-поміж екіпажу літака опубліковано у документальному матеріалі Артема Шевченка, передає 24 Канал.

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Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.

Усі четверо змогли катапультуватись, вижили двоє воєнних злочинців:

Командир корабля – колєсніков сєрґєй анатольєвіч, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.

Штурман авіазагону – скрябічєв алєксандр владіміровіч, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – скрябієчєва наталія, двоє синів.

Помічник командира корабля – кононов андрєй юрієвіч, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – кононова свєтлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Штурман-оператор авіазагону – ґрушанін андрєй алєксандровіч, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі “Книга катів українського народу”, який постійно оновлюється і поповнюється.