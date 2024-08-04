Эксклюзивные детали операции по уничтожению Ту-22М3, проведенной ГУР и Воздушными силами, а также установленные данные российских военных преступников из числа экипажа самолета опубликованы в документальном материале Артема Шевченко.

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Имена и данные российских военных со сбитого Ту-22М3

Военная разведка Украины уже установила имена и подробные сведения о 4 военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.

Все смогли катапультироваться, правда, выжили только двое:

командир корабля – Колесников Сергей Анатольевич , заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209. Проживает в Шайковке, дом 7, квартира 55, разведен, имеет дочь.

, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209. Проживает в Шайковке, дом 7, квартира 55, разведен, имеет дочь. Штурман авиаотряда – Скрябичев Александр Владимирович , капитан, личный номер Е-179241. Проживает в Шайковке, дом 1, квартира 8, жена – Скрябиечева Наталья, двое сыновей.

, капитан, личный номер Е-179241. Проживает в Шайковке, дом 1, квартира 8, жена – Скрябиечева Наталья, двое сыновей. Помощник командира корабля – Кононов Андрей Юрьевич , капитан, личный номер Ф-193346. Проживал в Шайковке, дом 1, квартира 41, жена – Кононова Светлана, две дочери. Был ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года.

, капитан, личный номер Ф-193346. Проживал в Шайковке, дом 1, квартира 41, жена – Кононова Светлана, две дочери. Был ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года. Штурман-оператор авиаотряда – Грушанин Андрей Александрович, старший лейтенант, личный номер МТ – 498741, разведен, детей нет. Также ликвидирован вместе с ТУ-22М3 19 апреля 2024 года.

Полные профайлы на этих летчиков и других российских военных преступников с подробным описанием их злодеяний размещены на специальном портале "Книга палачей украинского народа", который постоянно обновляется и пополняется,

– отметили в ГУР.

Коротко, что известно об уничтожении Ту-22М3