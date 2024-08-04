До кінця року Україна повинна отримати 20 літаків. Зауважимо, що раніше про прибуття перших винищувачів уже повідомила низка західних ЗМІ.

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Україна отримала перші F-16

За даними західної преси, оприлюдненими раніше, наприкінці липня Україна отримала 6 винищувачів американського виробництва. Однак, як пише The Economist, 31 липня до України прибуло саме 10 винищувачів F-16 з обіцяних раніше 79 у рамках авіаційної коаліції.

До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року,

– запевнили у виданні.

Бен Годжес, колишній командувач американськими силами в Європі, розчарований тим, скільки часу знадобилося, аби доставити винищувачі в Україну. За його словами, однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, є нестача навчальних місць для українських пілотів.

"Попри те, що українські пілоти загартовані у боях, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж МіГ-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли", – зауважив він. Вагому роль відіграло й тривале створення інфраструктури для F-16, які потребують належного обслуговування.

Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зазначає, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями.

До слова, аналітики вважають, що Україна використовуватиме літаки для перехоплення російських ракет і безпілотників, придушення систем ППО ворога, а також для завдання ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря – земля".