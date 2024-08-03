Саме тому у виданні нагадали, що F-16 вже відвідували Україну раніше. Перші офіційні та публічні фото цих винищувачів були зроблені під час навчань "Безпечне небо 2011".

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Якими були перші візити F-16 до України

Перші офіційні та публічні фото цих винищувачів були зроблені під час навчань "Безпечне небо 2011". Тоді американські винищувачі з Національної гвардії США, 187 та 144 винищувальних крил з Алабами і Каліфорнії, разом з польськими F-16, проводили навчання на авіабазі у Миргороді.

У цих маневрах також брали участь українські Су-27, МіГ-29 та вертольоти, а також радіотехнічні підрозділи.

Команда, що брала участь у навчаннях "Безпечне небо 2011" / Фото US Dod

Що відомо про навчання "Безпечне небо 2011"

Ці навчання були організовані для підготовки до захисту неба перед Євро-2012, зокрема для протидії можливим загрозам, подібним до тих, що були під час атак 11 вересня 2001 року.

Навчання "Безпечне небо 2011" / Фото US Dod

Під час маневрів було проведено понад 60 перехоплень умовних порушників повітряного простору, де F-16 виступали в ролі "агресорів". Ймовірно, США також мали на меті отримати реальний досвід боїв із радянською авіацією.

США також отримали цінний досвід базування на радянських аеродромах і роботи у відриві від основних сил забезпечення.

Ці навчання стали першими спільними авіаційними маневрами з західними партнерами, хоча американські бойові літаки вже відвідували Україну раніше, зокрема в 1994 році на аеродромі під Полтавою на 50 річницю операції Frantic завітали В-52 та B-1.

Також під час святкування 30-ї річниці Незалежності України у 2021 році, польські F-16 також літали над Києвом. Вони долітали до столиці та поверталися в Польщу без посадки.

Нагадаємо, що першими про прибуття F-16 до України написали 31 серпня Bloomberg. У виданні зауважили, що наразі кількість літаків невелика, проте це допоможе ЗСУ з часом наростити потенціал.