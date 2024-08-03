Именно поэтому в издании напомнили, что F-16 уже посещали Украину ранее. Первые официальные и публичные фото этих истребителей были сделаны во время учений "Безопасное небо 2011".

Смотрите также Первые истребители F-16 уже в Украине: каковы их основные характеристики

Какими были первые визиты F-16 в Украину

Первые официальные и публичные фото этих истребителей были сделаны во время учений "Безопасное небо 2011". Тогда американские истребители из Национальной гвардии США, 187 и 144 истребительных крыльев из Алабамы и Калифорнии, вместе с польскими F-16, проводили учения на авиабазе в Миргороде.

В этих маневрах также принимали участие украинские Су-27, МиГ-29 и вертолеты, а также радиотехнические подразделения.

Команда, принимавшая участие в учениях "Безопасное небо 2011" / Фото US Dod

Что известно об учениях "Безопасное небо 2011"

Эти учения были организованы для подготовки к защите неба перед Евро-2012, в частности для противодействия возможным угрозам, подобным тем, что были во время атак 11 сентября 2001 года.

Учения "Безопасное небо 2011" / Фото US Dod

Во время маневров было проведено более 60 перехватов условных нарушителей воздушного пространства, где F-16 выступали в роли "агрессоров". Вероятно, США также имели целью получить реальный опыт боев с советской авиацией.

США также получили ценный опыт базирования на советских аэродромах и работы в отрыве от основных сил обеспечения.

Эти учения стали первыми совместными авиационными маневрами с западными партнерами, хотя американские боевые самолеты уже посещали Украину ранее, в частности в 1994 году на аэродроме под Полтавой на 50 годовщину операции Frantic посетили В-52 и B-1.

Также во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины в 2021 году, польские F-16 также летали над Киевом. Они долетали до столицы и возвращались в Польшу без посадки.

Напомним, что первыми о прибытии F-16 в Украину написали 31 августа Bloomberg. В издании отметили, что сейчас количество самолетов небольшое, однако это поможет ВСУ со временем нарастить потенциал.