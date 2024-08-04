Видання зазначає, що Україна отримала перші 6 літаків. Крім цього, там також окреслили, що російський винищувач Су-35 буде однією з найбільших загроз для F-16.

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Україна зможе перехоплювати ракети

Аналітики вважають, що винищувачі F-16 самі по собі не зможуть переламати хід повномасштабної війни. Аналітик Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі вважає, що винищувачі можуть мати певний вплив на динаміку війни.

Він переконаний, що Україна використовуватиме літаки для перехоплення російських ракет і безпілотників, придушення систем ППО ворога, а також для завдання ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря – земля".

Відповідне оснащення дозволить виявляти цілі на значній відстані, ніж це можуть робити МіГ-29, Су-27 і Су-24 радянських часів. Крім цього, ці літаки можуть нести крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Вони потенційно можуть уражати цілі на території Росії.

Що Україні ще потрібно зробити

Підтримка українських військ на лінії зіткнення за допомогою наземних атак може бути надто ризикованою для цих американських винищувачів. Водночас аналітик Департаменту оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мирон заявила, що не варто забувати, що дев'ятимісячна підготовка українських пілотів була таки прискореним курсом у порівнянні зі звичайним трирічним курсом, який проходять західні пілоти.

Вона зауважила, що F-16 також потребують великої кількості допоміжного персоналу, такого як кваліфіковані інженери з технічного обслуговування, завантажувачі боєприпасів, аналітики розвідки та аварійні бригади.

Україні необхідно створити мережу радіолокаційних станцій, укріплених ангарів, забезпечити постачання запасних частин і систем заправки, а також якісні аеродроми, необхідні для зберігання літаків.

Як відреагував президент Росії

Російський диктатор Владімір Путін "буде насолоджуватися іміджем, який принесе знищення F-16 з країн НАТО", вважає Федеріко Борсарі. Ймовірно, Росія спробує знищити ці літаки на землі. Москва вже націлена на українські аеродроми.

Водночас, ймовірно, росіяни будуть діяти обережніше, адже усвідомлюють, що мають справу з більш грізними літаками, ніж раніше.