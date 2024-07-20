"Я все чула та бачила!": очевидиця розповіла, як кілер готувався до вбивства Фаріон
Джерело:ТСН
В Ірину Фаріон вистрелили біля власного будинку у Львові ввечері 19 липня. Нападник кілька тижнів сидів у дворі й стежив за тим, що відбувається навколо.
Сусідка Ірини Фаріон в коментарі журналістам розповіла, що стала свідком того, як молодий чоловік вистрелив у громадську діячку. Жінка також розповіла, що помітила, як нападник готувався до злочину.
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Перед вбивством нападник вдягнув рукавички
Жінка розповіла, що у момент замаху на Ірину Фаріон була на вулиці. Так, ввечері 19 липня біля будинку сидів молодий чоловік, якого вже неодноразово бачили сусіди.
За словами сусідки, вона вирішила встати й походити біля будинку, адже в неї замліли ноги. Тоді вона помітила, що молодий хлопець почав надівати червоні рукавички. За мить за її спиною пролунав постріл.
Я помаленьку йду. Пані (Ірина Фаріон – 24 Канал) вийшла й стояла тут, чекала з валізою. Я чую – бубух. Я оглянулася, а він побіг, а вона – вже тут лежить,
– розповіла сусідка.
Жінка також додала, що молодик 2 тижні постійно сидів на лавочці біля будинку. Він завжди був у капелюсі й однаковому червоному одязі. Жінка завжди вважала його підозрілим, але й подумати не могла, що може статися моторошне вбивство.
Сусідка Ірини Фаріон про те, як нападник готувався до вбивства: дивіться відео
Вбивство Ірини Фаріон: головне
- Ввечері 19 липня на вулиці Масарика вистрілили в 60-річну громадську діячку Ірину Фаріон. Жінку відразу госпіталізували до лікарні. Її стан медики оцінили як важкий.
- Лікарі провели операцію, але стан Ірини Фаріон залишався критичним. Як повідомляла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець, громадська діячка поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку.
- Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало, й близько о 23:20 19 липня медики констатували її смерть.
- Наразі тривають пошуки нападника. Поліція розглядає усі можливі версії, однак основними є 2 – особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Окрім того, правоохоронці не виключають, що вбивство має замовний характер.