"Я все чула та бачила!": очевидиця розповіла, як кілер готувався до вбивства Фаріон

В Ірину Фаріон вистрелили біля власного будинку у Львові ввечері 19 липня. Нападник кілька тижнів сидів у дворі й стежив за тим, що відбувається навколо.

Сусідка Ірини Фаріон в коментарі журналістам розповіла, що стала свідком того, як молодий чоловік вистрелив у громадську діячку. Жінка також розповіла, що помітила, як нападник готувався до злочину.

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Перед вбивством нападник вдягнув рукавички

Жінка розповіла, що у момент замаху на Ірину Фаріон була на вулиці. Так, ввечері 19 липня біля будинку сидів молодий чоловік, якого вже неодноразово бачили сусіди.

За словами сусідки, вона вирішила встати й походити біля будинку, адже в неї замліли ноги. Тоді вона помітила, що молодий хлопець почав надівати червоні рукавички. За мить за її спиною пролунав постріл.

Я помаленьку йду. Пані (Ірина Фаріон – 24 Канал) вийшла й стояла тут, чекала з валізою. Я чую – бубух. Я оглянулася, а він побіг, а вона – вже тут лежить,

– розповіла сусідка.

Жінка також додала, що молодик 2 тижні постійно сидів на лавочці біля будинку. Він завжди був у капелюсі й однаковому червоному одязі. Жінка завжди вважала його підозрілим, але й подумати не могла, що може статися моторошне вбивство.

Сусідка Ірини Фаріон про те, як нападник готувався до вбивства: дивіться відео

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