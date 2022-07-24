Сотні атак щомісяця, – Федоров розповів, як Україна воює у кіберпросторі

Волонтери з усього світу об'єдналися для боротьби проти росії в IT-сфері. Попри те, що ресурси України атакують по кілька сотень разів щомісяця, жодного разу не було зафіксовано витоку персональних даних українців. Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час "Другого саміту перших леді та джентльменів".

Основні напрямки російсько-української кібервійни

Федоров зазначив, що російсько-українська кібервійна відбувається кожного дня, кожної години та кожної хвилини. І це пов’язано з атакою на інформаційні ресурси України та контратаки на російські інформаційні ресурси.

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Ця боротьба триває постійно, у нас є IT-армія, яка цим займається, є багато волонтерів з України та усього світу, які атакують ресурси росії. Це і публічні та непублічні цілі,

– сказав він.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

За словами Федерова, цю цифрову війну варто поділити на кілька напрямків:

кібервійна, коли атакуються ресурси;

цифрова блокада, коли Україна робить всі зусилля для того, щоб світові компанії пішли з російського ринку, щоб вони перестали працювати. Так відбулося з Visa, MasterCard, PayPal;

робота з фейками зі знанням інформації. Донесення правди про те, що відбувається в Україні, правди про війну до зазомбованого населення рф.

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Щомісяця центрами кібербезпеки України фіксується біля сотні російських атак. Але жодна з них не принесла якийсь вагомий результат для ворога. За словами Федорова, також не було жодного витоку персональних даних.

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