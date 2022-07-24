Сотни атак ежемесячно, – Федоров рассказал, как Украина воюет в киберпространстве

Волонтеры со всего мира объединились для борьбы против россии в IT-сфере. Несмотря на то, что ресурсы Украины атакуют по несколько сотен раз ежемесячно, ни разу не была зафиксирована утечка персональных данных украинцев. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время "Второго саммита первых леди и джентльменов".

Основные направления российско-украинской кибервойны

Федоров отметил, что российско-украинская кибервойна происходит каждый день, каждый час и каждую минуту. Это связано с атакой на информационные ресурсы Украины и контратаки на российские информационные ресурсы.

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Эта борьба продолжается постоянно, у нас есть IT-армия, которая этим занимается, много волонтеров из Украины и всего мира, которые атакуют ресурсы россии. Это и публичные и непубличные цели,

– сказал он.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото 24 канала, Валентины Полищук

По словам Федорова, эту цифровую войну следует разделить на несколько направлений:

кибервойна, когда атакуются ресурсы;

цифровая блокада, когда Украина прилагает все усилия для того, чтобы мировые компании ушли с российского рынка, чтобы они перестали работать. Так произошло с Visa, MasterCard, PayPal;

работа с фейками со знанием информации. Донесение правды о том, что происходит в Украине, правды о войне до зомбированного населения россии.

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Каждый месяц центрами кибербезопасности Украины фиксируется около сотни российских атак. Но ни одна из них не принесла какого-либо весомого результата для врага. По словам Федорова, также не было ни одной утечки персональных данных.

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