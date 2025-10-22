Збирали донати від імені "Мадяра": як шахраї з Одеси "заробили" мільйон гривень

Молодики з Одеси створили в соцмережі TikTok фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та Героя України Роберта "Мадяра" Бровді. Від імені військового шахраї зібрали щонайменше 1 мільйон гривень нібито "донатів".

Деталі в середу, 20 жовтня, повідомили в Офісі Генпрокурора та Національній поліції, передає 24 Канал. Хлопцям уже повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дивіться також Щоб не потрапити на шахраїв: у МВС розповіли, як розпізнати фейкові оголошення

Що відомо про шахрайську схему?

За даними слідства, 17-річний та 20-річний мешканці Одеси створили низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім'я відомого українського військовослужбовця "Мадяра".

Зловмисники публікували реальні відео з командувачем і збирали кошти нібито для підрозділу, але витрачали їх на власні потреби.

Майже за пів року хлопці "заробили" щонайменше 1 мільйон гривень.

Шахраї збирали кошти від імені "Мадяра": дивіться фото

Кіберполійцейські встановили адміністраторів акаунтів і місця їхнього проживання. За результатами обшуків у квартирах вилучено речові докази, зокрема мобільні телефони й банківські картки.

Дії підозрюваних кваліфікували як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих співучасників, повного кола потерпілих та загальної суми завданих збитків. Можлива додаткова кваліфікація,

– додали в поліції.

До слова, наразі відомо про 7 громадян, які перерахували кошти на рахунки зловмисників. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але неповнолітнього фігуранта відправили під домашній арешт.

Останні новини про шахрайство в Україні: