Двоє кандидатів вийшли у фінал конкурсу на голову САП: результати можуть зірвати

Спеціалізована антикорупційна прокуратура незабаром має отримати нового очільника. До фіналу конкурсу вийшли 2 кандидати. Втім одіозний Окружний адміністративний суд Києва може винести рішення, яким фактично скасує результати.

Наприклад, судді можуть встановити, що голосування було проведене з порушенням процедури. Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE.

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За її словами, існує ризик того, що конкурс на посаду нового голови САП може бути незавершеним. Оскільки зараз відповідні позови вже перебувають в Окружному адмінсуді.

Тому судді можуть використати їх як додатковий переговорний пункт, щоб довше залишитися на своїх посадах. А також надати послугу у вигляді скасування результатів, якщо недостатньо лояльний чи потрібний кандидат отримає більше балів,

– пояснила експертка.

Втім вона зауважила, що таке рішення не обов'язково буде остаточним і його можна буде оскаржити в апеляційній інстанції. Якщо там не буде підстав для скасування, то конкурс залишиться чинним, а переможці зможуть обійняти посади голови і заступника САП.

Втім якщо все-таки ухвалять рішення про ануляцію результатів, потрібно буде проводити новий конкурс. І це знову може затягнутися десь на пів року.

До фіналу конкурсу на очільника САП пройшли 2 кандидати

У конкурсі на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишилося 2 кандидати:

Олександр Клименко – детектив НАБУ;

Андрій Синюка – прокурор в Офісі генерального прокурора.

Ірина Шиба відзначила, що Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та громадська організація "Автомайдан" проаналізували всіх кандидатів на доброчесність. Фахівці переглядали, чи відповідають їхні статки доходам, аналізували поведінку та участь у розслідуваннях гучних справах.

"Справді, до 21 кандидата в нас були застереження, серед них був і фіналіст Андрій Синюк. Він надіслав нам велику кількість документів і пояснень з приводу інформацієї щодо його статків, майна. І більшість з них таки спростував", – повідомила виконавча директорка Фундації DEJURE.

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І додала, що відкритим лишається питання вартості квартири, якою Синюк користується безоплатно з 2018 року. Декларована вартість цього майна – понад мільйон гривень, але ринкова вартість такої нерухомості, за інформацією аналітиків, щонайменше вдвічі вища. Втім сам кандидат не надавав пояснень цьому.

Шиба також зазначила, що в представників громадських організацій не було застережень стосовно доброчесності іншого фіналіста конкурсу – Олександра Клименка.

Шиба розповіла про кандидатів на посаду очільника САП: дивіться відео