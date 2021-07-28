Двое кандидатов вышли в финал конкурса на главу САП: результаты могут сорвать

Специализированная антикоррупционная прокуратура вскоре должна получить нового руководителя. В финал конкурса вышли 2 кандидата. Впрочем, одиозный Окружной административный суд Киева может вынести решение, которым фактически отменит результаты.

Например, судьи могут установить, что голосование было проведено с нарушением процедуры. Об этом в эфире 24 канала рассказала исполнительный директор общественной организации Фундация DEJURE.

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По ее словам, существует риск того, что конкурс на должность нового главы САП может быть незавершенным. Поскольку сейчас соответствующие иски уже находятся в Окружном админсуде.

Поэтому судьи могут использовать их как дополнительный переговорный пункт, чтобы дольше остаться на своих должностях. А также предоставить услугу в виде отмены результатов, если недостаточно лояльный или нужный кандидат получит больше баллов,

– пояснила эксперт.

Впрочем, она отметила, что такое решение не обязательно будет окончательным и его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции. Если там не будет оснований для отмены, то конкурс останется в силе, а победители смогут занять должности председателя и заместителя САП.

Впрочем, если все-таки примут решение об аннуляции результатов, нужно будет проводить новый конкурс. И это снова может затянуться где-то на пол года.

В финал конкурса на главу САП прошли 2 кандидата

В конкурсе на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры осталось 2 кандидата:

Александр Клименко – детектив НАБУ;

Андрей Синюка – прокурор в офисе генерального прокурора.

Ирина Шиба отметила, что Фундация DEJURE, Центр противодействия коррупции и общественная организация "Автомайдан" проанализировали всех кандидатов на добропорядочность. Специалисты смотрели, соответствуют ли их состояние доходам, анализировали поведение и участие в расследованиях громких делах.

"Действительно, к 21 кандидату у нас были предостережения, среди них был и финалист Андрей Синюк. Он прислал нам большое количество документов и объяснений по поводу информации относительно его состояния, имущества. И большинство из них таки опроверг", – сообщила исполнительный директор Фундация DEJURE.

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И добавила, что открытым остается вопрос стоимости квартиры, которой Синюк пользуется бесплатно с 2018 года. Декларируемая стоимость этого имущества – более миллиона гривен, но рыночная стоимость такой недвижимости, по информации аналитиков, как минимум вдвое выше. Впрочем, сам кандидат не предоставлял объяснений этому.

Шиба также отметила, что у представителей общественных организаций не было оговорок относительно добропорядочности другого финалиста конкурса – Александра Клименко.

Шиба рассказала о кандидатах на должность главы САП: смотрите видео