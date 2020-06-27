В 2020 ВВП Украины упадет на 8,2%. К докарантинному уровню развития, Украина вернется только в 2024 году.

Что прогнозирует МВФ для Украины

Уровень ВВП в Украине в конце 2021 будет на 6% ниже, чем был в 2019 Об этом рассказал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине, передает Новое время.

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В Фонде считают, что экономика Украины сможет вернуться к уровню развития 2019 только в 2024.

Напомним, что МВФ ухудшил прогноз для падения ВВП Украины в 2020 году. Считают, что в этом году Украина потеряет 8,2%. Для сравнения, в Украине считают, что падение составит около 5%. По 2021 в МВФ считают, что экономика Украины восстановится на 1,1% (ранее прогнозировали 3,6%).

Сотрудничество Украины с МВФ

Ранее Украина ожидала 3-летнюю программу EFF на общую сумму 8 миллиардов долларов. Однако в МВФ впоследствии отказали от этой программы и предложили другую на сумму 5 миллиардов долларов.

В июне Украина и МВФ подписали меморандум о 1,5-летней программы stand by. Йоста Люнгман добавил, что среди приоритетных целей сотрудничества Украины с МВФ является борьба с коррупцией, реформа таможенной и налоговой служб, проведение судебной реформы, содействие процессу приватизации и развитие финансового сектора.