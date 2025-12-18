Фінансування для України від ЄС: Зеленський зробив кілька заяв на тлі саміту в Брюсселі

У четвер, 18 грудня, Володимир Зеленський перебуває на саміті ЄС у Брюсселі, де партнери будуть ухвалювати фінансування України у 2026-2027 роках. Президент готує особисте звернення до лідерів держав.

Зеленський також провів зустріч із журналістами. Основні заяви українського президента зібрав 24 Канал.

Дивіться також Буде говорити з Трампом: Зеленський сказав, чого очікує від переговорів у Маямі

Що сказав Зеленський під час пресконференції в Брюсселі?

Спілкування Володимира Зеленського з журналістами в Брюсселі: дивіться відео