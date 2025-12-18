Фінансування для України від ЄС: Зеленський зробив кілька заяв на тлі саміту в Брюсселі
У четвер, 18 грудня, Володимир Зеленський перебуває на саміті ЄС у Брюсселі, де партнери будуть ухвалювати фінансування України у 2026-2027 роках. Президент готує особисте звернення до лідерів держав.
Зеленський також провів зустріч із журналістами. Основні заяви українського президента зібрав 24 Канал.
Що сказав Зеленський під час пресконференції в Брюсселі?
Спілкування Володимира Зеленського з журналістами в Брюсселі: дивіться відео
Кошти, які Україна отримає від ЄС Україна використає на воєнні пріоритети, якщо бойові дії триватимуть. Перед усім, говорить президент, за надану фінансову допомогу виготовлятимуть дрони. Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, кошти з якого в разі миру мали б іти на відновлення, а в разі війни – на пріоритети оборони, насамперед виробництво дронів, то виробництво БпЛА скоротиться в рази, Він додав, що якщо Україна буде виготовляти менше дронів, то вона не зможе ефективно боротися й завдавати ударів у тилу Росії. Белгія першою вимагає надійних гарантій з боку ЄС, аби заблоковані кошти ЄС можна було залучити для виплати репараційного кредиту Україні. Розуміємо один одного (з бельгійською стороною – 24 Канал). Розумію ризики. Але ми у війні і, на мій погляд, ми в більших ризиках. Важливо що від бельгійського прем’єра йде сигнал, що питання має бути вирішено безумовно в ці дні, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки, Український президент сказав, що Дональд Туск, говорячи про те, що якщо зараз не підтримати Україну, то війна дістанеться до ЄС. Зеленський заявив, що партнери розміують, що Україну не можна залишати самою. Я думаю що прем'єр Польщі говорить про безпеку Європи і він правий. Якщо не підтримувати Україну і залишити наодинці… Безумовно Європа сьогодні підтримує нас зброєю і фінансами. Якщо не підтримувати Україну, то є великі шанси, що ми не витримаємо і тоді Європа буде платити не грошима, а кров'ю, Всі сили українська дипломатія віддає для завершення війни, однак різні меседжі лунають "з іншого боку" – тобто з Росії. Вони поки що говорять більше пр війну, ніж про мир. і тому Україна повинна бути сильною. Це не просто дефіцит, це не тільки про фронт, це впринципі про здатьність України боротися, Більшість лідерів підтримують репараційну позику, решта — інші інструменти, але ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді, За його словами, якщо ЄС не ухвалить рішення, то дефіцит складатиме 45-50 мільярдів гривень.
– каже Зеленський.
Бельгія виступає за надання Україні допомоги
– сказав Зеленський.
Зеленський прокоментував слова прем'єра Польщі
– каже Зеленський.
– зазначив Зеленський.
Питання про репараційну позику підтримує більшість у ЄС
– говорить президент.
