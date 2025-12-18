Финансирование для Украины от ЕС: Зеленский сделал несколько заявлений на фоне саммита ЕС

Еще до войны Зеленский поднимал вопрос вступления Украины в НАТО, однако США такое видение не поддерживают, хотя и знают, что такой курс на вступление в Альянс и ЕС Украина имеет давно.

С первого моего диалога еще с президентом Байденом я поднимал вопрос НАТО, он сказал - "нет, вы не будете в НАТО". Я не считаю, что нам надо менять нашу Конституцию. Это наша Конституция и это курс. Политика в США последовательная относительно членства Украины в НАТО, нас там не видят, пока. Все в жизни "пока что". Может в будущем изменится позиция,

– говорит Зеленский.