Финансирование для Украины от ЕС: Зеленский сделал несколько заявлений на фоне саммита ЕС
В четверг, 18 декабря, Владимир Зеленский находится на саммите ЕС в Брюсселе, где партнеры будут принимать финансирование Украины в 2026-2027 годах. Президент готовит личное обращение к лидерам государств.
Зеленский также провел встречу с журналистами. Основные заявления украинского президента собрал 24 Канал.
Что сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе?
Общение Владимира Зеленского с журналистами в Брюсселе: смотрите видео
Зеленский отметил, что понимает настроение партнеров относительно предоставления гарантий безопасности и обмена территориями
Хочу быть честными, понимаю, куда может двигаться привлекательность тех или иных гарантий безопасности со стороны партнеров. Могут двигаться в уступки в тех или иных,
– прокомментировал Зеленский.
Зеленский сказал, что поразил бы партнеров, которые говорят, что передача замороженных активов противоречит международному праву
Зеленский отметил, что юристы поддерживают замораживание российских активов и не видят в этом нарушений.
Можно опасаться судебных шагов со стороны РФ (из-за замороженных активов – 24 Канал), но это не так страшно, как когда Россия у вас на границе. Пока Украина защищает Европу - надо Украине помогать,
– говорит Зеленский.
Зеленский рассказал, не ухудшились ли отношения с США
Президент Украины говорит, что стороны работают над общей целью – завершить войну.
Это непростой диалог. Мы в войне, США принимают решения и реально могут остановить Путина. США являются медиатором, но я бы хотел, чтобы они приняли больше шагов по давлению на РФ и Трамп может это сделать,
– рассказал Зеленский.
США не видят Украину в НАТО, –Зеленский
Еще до войны Зеленский поднимал вопрос вступления Украины в НАТО, однако США такое видение не поддерживают, хотя и знают, что такой курс на вступление в Альянс и ЕС Украина имеет давно.
С первого моего диалога еще с президентом Байденом я поднимал вопрос НАТО, он сказал - "нет, вы не будете в НАТО". Я не считаю, что нам надо менять нашу Конституцию. Это наша Конституция и это курс. Политика в США последовательная относительно членства Украины в НАТО, нас там не видят, пока. Все в жизни "пока что". Может в будущем изменится позиция,
– говорит Зеленский.
Финансирование для Украины могут предоставить по одной из двух форм
Есть несколько форм, чтобы Украина получила финансирование. Украине нужно закрыть эту проблему и иметь финансирование. Правильная форма - это "репарационный кредит", чтобы Россия понимала, что она должна и что надо будет выплачивать репарации,
– отметил Владимир Зеленский.
Зеленский считает, что завершение конфликта без гарантий безопасности – это лишь пауза. Ведь без этого важного шага Россия сможет начать новый конфликт, когда захочет.
Я считаю, что это важно. Это деталь, которой у Украины никогда не было. Там достаточно сильная армия. И поэтому мы проговариваем с американцами вопрос качества и количества украинской армии. Это то, что можно увидеть и то, во что украинский народ верит,
– говорит президент.
Зеленский рассказал, почему финансирование от партнеров необходимо для Украины
Если не будет (принятия решения – 24 Канал) по вопросу финансов– будет вопрос тогда Донбасса. Эти вещи у наших партнеров связаны – восток и гарантии безопасности. Я считаю, что окончание войны в целом, а не только земля, связано с гарантиями безопасности,
– заявил президент.
Россия хочет исключить присутствие европейцев в переговорах. Однако если партнеры присоединятся, то, по словам Зеленского, шанс на то, что Россия нападет снова, уменьшается.
Для нас присутствие Европы важно. Теперь, когда мы говорим с США, мы говорим и о разведке, и о сильных гарантиях безопасности, на которые мы рассчитываем,
– отметил украинский лидер.
Кроме того он отметил, что гарантии безопасности непосредственно от США должны быть юридически обязывающими и поддержаны Конгрессом.
Решение о финансировании Украины от ЕС должно быть принято до конца года. Речь идет о деньгах, которые Европа выделит уже в следующем году.
Как Зеленский оценивает прогресс дипломатии с США?
Владимир Зеленский говорит, что Украина имеет прогресс в диалоге с американской стороной. Киев со своей стороны положительно оценивает все переговоры. которые продолжаются.
Однако пока фидбека на последний наш прогресс у меня нет, поэтому я пока не могу вам сказать, что есть, чего нет. Но ближайшие дни скажем. И я считаю, что та частота наших встреч - также прогресс,
– подытожил президент.
Зеленский напомнил партнерами о необходимости усиления ПВО
Президент отметил, что некоторые имеющиеся в Украине системы ПВО пока не обеспечены ракетами. При этом враг атакует ежедневно, а цели надо сбивать.
Поэтому партнеры, или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами – других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает,
– говорит Зеленский.
Есть ли прогресс в территориальных вопросах?
Больше всего вопросов возникает из-за вопроса контроля над Донбассом и Запорожской АЭС.
Донбасс – вопрос не решен. У нас разные взгляды (из США – 24 Канал). Атомная станция, которая оккупирована Россией, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество. Наша станция – наши права – вопрос не решен. Вопрос денег, я считаю, что репарации должен быть положительно решен. потому что это вопрос не только финансовой поддержки в первом квартале следующего года, но и вопрос другого характера – мы очень не хотим, чтобы этот инструмент остался в руках "русских",
– заявил Зеленский.
Президент прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в ЕС может быть ускорено – это зависит от наших шагов и шагов лидеров, если они не блокируются политически. Если это привязано к законодательству, изменений, реформ, я понимаю логику. Если блокируется политически – я такую логику не понимаю, но понимаю, кто это делает. Это открытая информация. Для нас членство в ЕС - это гарантия безопасности. Часть тех гарантий, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается и рассчитывает,
– сообщил президент.
Относительно того, когда именно Украина может вступить в ЕС – этот вопрос должны решать его лидеры. Для Украины очень важно, чтобы "это не решала Россия".
Средства, которые Украина получит от ЕС Украина использует на военные приоритеты, если боевые действия будут продолжаться. Перед всем, говорит президент, за предоставленную финансовую помощь будут изготавливать дроны.
Если весной Украина не получит соответствующий транш, средства из которого в случае мира должны идти на восстановление, а в случае войны – на приоритеты обороны, прежде всего производство дронов, то производство БпЛА сократится в разы,
– говорит Зеленский.
Он добавил, что если Украина будет производить меньше дронов, то она не сможет эффективно бороться и наносить удары в тылу России.
Бельгия выступает за предоставление Украине гарантий безопасности
Белгия первой требует надежных гарантий со стороны ЕС, чтобы заблокированные средства ЕС можно было привлечь для выплаты репарационного кредита Украине.
Понимаем друг друга (с бельгийской стороной – 24 Канал). Понимаю риски. Но мы в войне и, на мой взгляд, мы в больших рисках. Важно что от бельгийского премьера идет сигнал, что вопрос должен быть решен безусловно в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки,
– сказал Зеленский.
Зеленский прокомментировал слова премьера Польши
Украинский президент сказал, что Дональд Туск, говоря о том, что если сейчас не поддержать Украину, то война доберется до ЕС. Зеленский заявил, что партнеры размечают, что Украину нельзя оставлять самой.
Я думаю что премьер Польши говорит о безопасности Европы и он прав. Если не поддерживать Украину и оставить наедине... Безусловно Европа сегодня поддерживает нас оружием и финансами. Если не поддерживать Украину, то есть большие шансы, что мы не выдержим и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,
– говорит Зеленский.
Все силы украинская дипломатия отдает для завершения войны, однако различные месседжи звучат "с другой стороны" – то есть из России.
Они пока говорят больше о войне, чем о мире. и поэтому Украина должна быть сильной. Это не просто дефицит, это не только о фронте, это в принципе о способности Украины бороться,
– отметил Зеленский.
Вопрос о репарационном ссуде поддерживает большинство в ЕС
Большинство лидеров поддерживают репарационный заем, остальные — другие инструменты, но мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа,
– говорит президент.
По его словам, если ЕС не примет решения, то дефицит составит 45-50 миллиардов гривен.