Швеція не може виконати умови Туреччини для вступу в НАТО: чи може Ердоган змінити позицію

Туреччина висунула умови, які мають виконати Швеція та Фінляндія для того, аби стати членами НАТО. Однак у Швеції заявили, що не можуть виконати вимоги Анкари.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, були певні сподівання, що Швеція та Фінляндія стануть частиною Північноатлантичного Альянсу вже до кінця 2022 року.

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Однак цього не сталося, оскільки є країни-члени НАТО, які навмисне затягують процедурний процес. Експерт-міжнародник провів аналогії з Угорщиною, яка, перебуваючи у ЄС та НАТО, вдається до шантажу з тих чи інших питань, які стосуються України.

"Те ж саме відбувається з Анкарою. Туреччина є членом НАТО. Розуміючи, що у неї зараз є можливість "золотої акції" – права вето, вона хоче отримати для себе максимальну вигоду в контексті процедурного питання щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО", – зазначив Ференс.

Чого домагається Туреччина

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Туреччина вимагає від його країни того, чого Швеція "не може дати". Ференс пояснив, що вимоги Анкари стосуються дуже важливих для турків питань.

Насамперед це курдське питання, яке дуже болісно сприймається у Туреччині. Курдів і все, що з ними пов'язано, сприймають як загрозу. Хоча у курдів навіть є дуже потужна політична партія, яка відстоює їхні інтереси в Туреччині (Робітнича партія Курдистану – 24 Канал),

– сказав експерт-міжнародник.

Він додав, що саме тут виник "камінь спотикання" між Анкарою та Швецією і Фінляндією. Адже шведи та фіни продовжують підтримувати курдів у їхній боротьбі за самовизначення та можливість бути повноправною частиною суспільства як у Туреччині, так і поза її межами.

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Як можна вплинути на позицію Ердогана

Ференс вважає, що цей виклик на шляху Швеції та Фінляндії до НАТО можливо вирішити. Однак, на думку експерта, для цього потрібне втручання третьої сторони. Оскільки самі країни-учасники конфлікту не можуть досягнути згоди.

Розв'язання цього питання можливе лише завдяки впливу США. Має відбутися зустріч президентів США та Туреччини. У Джо Байдена точно є інструменти, які можуть переконати Реджепа Тайїпа Ердогана,

– сказав експерт-міжнародник.

Він додав, що водночас Туреччина зараз входить у передвиборчу фазу. Адже у червні 2023 року в країні мають відбутися вибори президента.

"Можливо, туркам буде зовсім не до Швеції і Фінляндії. Тож це питання (включення 2 країн до НАТО – 24 Канал) може розтягнутися у часі", – припустив Ференс.

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