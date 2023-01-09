Швеция не может выполнить условия Турции для вступления в НАТО: может ли Эрдоган изменить позицию

Турция выдвинула условия, которые должны выполнить Швеция и Финляндия для того, чтобы стать членами НАТО. Однако в Швеции заявили, что не могут выполнить требования Анкары.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, были определенные надежды на то, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического Альянса уже к концу 2022 года.

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Однако этого не произошло, поскольку есть страны-члены НАТО, намеренно затягивающие процедурный процесс. Эксперт-международник провел аналогии с Венгрией, которая, находясь в ЕС и НАТО, прибегает к шантажу по тем или иным вопросам, касающимся Украины.

"То же самое происходит с Анкарой. Турция является членом НАТО. Понимая, что у нее сейчас есть возможность "золотой акции" – права вето, она хочет получить для себя максимальную выгоду в контексте процедурного вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", – отметил Ференс.

Чего добивается Турция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция требует от его страны того, чего Швеция "не может дать". Ференс объяснил, что требования Анкары касаются очень важных для турков вопросов.

В первую очередь это курдский вопрос, который очень болезненно воспринимается в Турции. Курдов и все, что с ними связано, воспринимают как угрозу. Хотя у курдов даже очень мощная политическая партия, которая отстаивает их интересы в Турции (Рабочая партия Курдистана – 24 Канал),

– сказал эксперт-международник.

Он добавил, что именно здесь возник "камень преткновения" между Анкарой и Швецией, а также Финляндией. Ведь шведы и финны продолжают поддерживать курдов в их борьбе за самоопределение и возможность быть полноправной частью общества как в Турции, так и за ее пределами.

Как можно повлиять на позицию Эрдогана

Ференс считает, что этот вызов на пути Швеции и Финляндии в НАТО можно решить. Однако, по мнению эксперта, для этого необходимо вмешательство третьей стороны. Поскольку сами страны-участники конфликта не могут добиться согласия.

Решение этого вопроса возможно только благодаря влиянию США. Нужна встреча президентов США и Турции. У Джо Байдена точно есть инструменты, которые могут убедить Реджепа Тайипа Эрдогана,

– сказал эксперт-международник.

Он добавил, что в то же время Турция сейчас входит в предвыборную фазу. Ведь в июне 2023 года в стране должны пройти выборы президента.

"Возможно, туркам будет совсем не до Швеции и Финляндии. Поэтому этот вопрос (включение 2 стран в НАТО - 24 Канал) может растянуться во времени", – предположил Ференс.

Финляндия и Швеция на пути в НАТО: главное