Все дуже банально: чому Фіцо різко змінив риторику щодо України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово почав дуже приязно відгукуватися про Україну. Це відбулося після його зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.

Ця зустріч в Ужгороді була дуже продуктивною. Саме після неї Фіцо "подобрішав" у своїх висловлюваннях щодо України. Чому так сталося 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Зміна риторики Фіцо

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що його країна підтримує бажання України якнайшвидше стати членом ЄС та прагне вибудовувати з Україною дружні стосунки. Фіцо додав, що Київ та Братислава можуть співпрацювати в гуманітарній і цивільній сферах.

Такі заяви від Фіцо, якого радше сприймали як проросійського політика, доволі незвично чути.

З Фіцо ніколи не було все однозначно, особливо після успішних перемовин в Ужгороді між Словаччиною та Україною. Там підіймалось багато економічних питань щодо сировини, машинобудування, спільних підприємств, потенціалу взаємовідносин двох країн. Тобто коли Фіцо зрозумів, чим йому буде корисна Україна, його геополітична риторика змінилась,

– зазначив Олексій Буряченко.

Ця геополітична зміна Фіцо не лише покращує стосунки з Україною, але й розв'язує його репутаційні проблеми. Адже словацького прем'єра часто називали "другим Орбаном", та і їхні відносини були доволі тісними. Зважаючи на неприязнь Євросоюзу до прем'єр-міністра Угорщини, відхреститися від вектора, який він просуває, буде корисно для Фіцо.

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