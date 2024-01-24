Зустріч відбулась в Ужгороді 24 січня. Про неї повідомив український прем'єр.
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Що відомо про зустріч Шмигаля та Фіцо
Сьогодні (24 січня – 24 Канал) в Ужгороді проводимо зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо,
– заявив Денис Шмигаль.
Прем'єр уточнив, що на порядку денному:
- двосторонні відносини;
- підтримка європейських ініціатив.
Шмигаль зауважив, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.
Шмигаль зустрівся з Фіцо в Ужгороді: дивіться відео
Фіцо провів перемовини зі Шмигалем: дивіться відео
Прем'єр України провів перемовини з Фіцо: дивіться відео
Згодом український прем'єр додав, що він впевнений, що зустріч з прем'єром Словаччини відкриє нову сторінку в наших відносинах.
Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам,
– запевнив Шмигаль.
До речі, перед візитом в Україну Роберт Фіцо знову зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він сказав в ефірі RTVS Sobotné dialogue, що повідомить Денису Шмигалю, що:
- він проти вступу України в НАТО;
- наша держава не отримає зброї від Словаччини.
Проте словацький прем'єр запевнив, що під час зустрічі зі Шмигалем оголосить список гуманітарної допомоги Україні.
Останні скандальні заяви Фіцо
- Словацький прем'єр напередодні зустрічі з Денисом Шмигалем відповів на питання журналістів, чому він зустрічається з українським колегою в Ужгороді, а не в Києві. Адже саме зустріч в столиці дала б змогу побачити війну на власні очі. Роберт Фіцо заявив, що там "абсолютно нормальне життя".
- Перед цим прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна – "не суверенна держава". За методичками Кремля Фіцо сказав, мовляв, Київ контролюється США.
- Раніше Роберта Фіцо закликав Україну відмовитися від територій. Глава МЗС Словаччини заявив у відповідь, що Братислава підтримує Україну як демократичну державу та її право на суверенітет та територіальну цілісність. Юрай Бланар сказав, що "хтось намагається спотворити нашу позицію як Словацької Республіки". Очільник міністерства закордонних справ Словаччини додав, що вони засуджують напад Росії на нашу країну.