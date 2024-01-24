Зустріч відбулась в Ужгороді 24 січня. Про неї повідомив український прем'єр.

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Що відомо про зустріч Шмигаля та Фіцо

Сьогодні (24 січня – 24 Канал) в Ужгороді проводимо зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо,

– заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що на порядку денному:

двосторонні відносини;

підтримка європейських ініціатив.

Шмигаль зауважив, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.

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Згодом український прем'єр додав, що він впевнений, що зустріч з прем'єром Словаччини відкриє нову сторінку в наших відносинах.

Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам,

– запевнив Шмигаль.

До речі, перед візитом в Україну Роберт Фіцо знову зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він сказав в ефірі RTVS Sobotné dialogue, що повідомить Денису Шмигалю, що:

він проти вступу України в НАТО;

наша держава не отримає зброї від Словаччини.

Проте словацький прем'єр запевнив, що під час зустрічі зі Шмигалем оголосить список гуманітарної допомоги Україні.

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