Крилата ракета "Фламінго", яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони – це FP-5, що має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Цікаво, що ця українська ракета за дальністю польоту та вагою вибухівки вдвічі потужніша за відомі Tomahawk.

Про це пише Defense Express.

Які характеристики ракети "Фламінго"?

Українська крилата ракета "Фламінго" призначена для масового виробництва та вже виготовлена на цехах компанії Fire Point. Далекобійна ракета незабаром з'явиться в арсеналі української армії.

Фахівці змогли з'ясувати її характеристики, знавши лише кілька фактів. Відомо, що таких крилатих є небагато.

На опублікованому в мережі фото знавці зброї побачили схожу крилату ракету на FP-5, характеристики якої вже оголошені.

Отож, окрім дальності відомий зокрема можливий час польоту – понад 4 години. Ракета "Фламінго" може розігнатися до 950 кілометрів за годину, а її крейсерська швидкість сягає 850 – 900 кілометрів за годину. Розмах крила ракети може бути до 6 метрів

Крейсерська швидкість – це термін, що означає економічну швидкість літака, ракети чи БпЛА для комфортного польоту. Вона зазвичай дещо менша за максимальну.

З огляду на оголошені характеристики "Фламінго" та FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет, включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом та розміщення двигуна над фюзеляжем, жодних альтернатив не проглядається,

– пояснило видання.

Той факт, що бойова частина "Фламінго" складає тонну, це робить її потужнішою за Tomahawk, у якого ця характеристика – 450 кілограмів. Окрім цього, перевагою ракети "Фламінго" є те, що в ній використано супутникову навігацію, стійку до РЕБ, а також інерціальна система.

До слова, Milanion Group повідомляє, що зможе виготовляти щомісяця по 50 таких ракет.