Потужне підсилення від США: модернізовані українські ЗРК вийшли на бойове чергування

У Вашингтоні 6 – 7 грудня пройшла конференція з посилення оборонно-промислового комплексу України. За її результатами, США оголосили про наміри виробляти засоби ППО спільно з Україною.

Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію українських радянських ЗРК і ракет під американські. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це дуже розумне рішення.

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Модернізація ЗРК

У Білому домі офіційно оголосили про початок виробництва засоби ППО спільно з Україною. Насамперед мовиться про гібридні засоби ППО FrankenSAM, для початку виробництва яких Пентагон надав Україні технологічні дані.

Згаданий проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію українських радянських ЗРК і ракет під американські.

Ракети середньої та великої дальності, які зараз використовують у ЗРК, є авіаційного базування. Тобто ракети класу "повітря-повітря", які найчастіше переносять винищувачі.

Більшість комплексів, які нам поставили, є на базі ракет AIM1-20, NASAMS, IRIS-T, Aster 30. Те, що зараз надають нам американці – це ті ж ракети. Вони пристосовані до наших старих радарів та пускових установок,

– зазначив Роман Світан.

Наприклад, в Україні пускових установок типу "Бук" є приблизно кілька десятків. До них закінчувались ракети, тож потрібно було шукати вихід з ситуації. Списувати установки не можна, бо вони доволі міцні та є основними серед малої та середньої дальності.

"Після того, як американці розробили механізм адаптації авіаційних ракет до ЗРК "Бук", вийшов доволі непоганий комплекс, який працює навіть трохи далі. Він повернувся знову на бойове чергування", – пояснив військовий експерт.

Цю модернізацію за американськими технологіями тепер робитимуть і в Україні. Тепер усі ЗРК "Бук" використовуватимуть потужні американські ракети.

Розумний підхід

Частина ракет, зокрема пускові установки з ракетами від Patriot працюватимуть у зв'язці з нашими радарами.

Такий підхід є дуже правильним та грамотним, тому що пускових установок набагато менше ніж ракет. А ракети є у наших партнерів, при чому вони не завжди нові,

– зауважив Світан.

Деяким із зазначених ракет вже десятки років. Відтак їх найближчим часом уже можуть зняти з бойового чергування. Є сенс їх не утилізовувати, а відпрацьовувати на полі бою в Україні.

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