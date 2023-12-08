Мощное усиление от США: модернизированные украинские ЗРК вышли на боевое дежурство
В Вашингтоне 6-7 декабря прошла конференция по усилению оборонно-промышленного комплекса Украины. По ее результатам США объявили о намерениях производить средства ПВО совместно с Украиной.
Проект FrankenSAM предусматривает адаптацию украинских советских ЗРК и ракет под американские. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это очень разумное решение.
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Модернизация ЗРК
В Белом доме официально объявили о начале производства средства ПВО совместно с Украиной. В первую очередь говорится о гибридных средствах ПВО FrankenSAM, для начала производства которых Пентагон предоставил Украине технологические данные.
Этот проект FrankenSAM предусматривает адаптацию украинских советских ЗРК и ракет под американские.
Ракеты средней и большой дальности, которые сейчас используют в ЗРК, авиационного базирования. То есть ракеты класса "воздух-воздух", которые чаще всего переносят истребители.
Большинство поставленных нам комплексов есть на базе ракет AIM1-20, NASAMS, IRIS-T, Aster 30. То, что сейчас предоставляют нам американцы – это те же ракеты. Они приспособлены к нашим старым радарам и пусковым установкам,
– отметил Роман Свитан.
К примеру, в Украине пусковых установок типа "Бук" есть примерно несколько десятков. До них заканчивались ракеты, поэтому нужно было искать выход из ситуации. Списывать установки нельзя, потому что они достаточно крепкие и являются основными среди малой и средней дальности.
"После того, как американцы разработали механизм адаптации авиационных ракет к ЗРК "Бук", вышел довольно неплохой комплекс, который работает даже немного дальше. Он вернулся снова на боевое дежурство", – объяснил военный эксперт.
Эту модернизацию по американским технологиям теперь будут делать и в Украине. Теперь все ЗРК "Бук" будут использовать мощные американские ракеты.
Умный подход
Часть ракет, в том числе пусковые установки с ракетами от Patriot, будут работать в связке с нашими радарами.
Такой подход очень правильный и грамотный, потому что пусковых установок гораздо меньше, чем ракет. А ракеты есть у наших партнеров, при чем они не всегда новые,
– заметил Свитан.
Некоторым из этих ракет уже десятки лет. Следовательно, их в ближайшее время уже могут снять с боевого дежурства. Есть смысл не утилизировать, а отрабатывать на поле боя в Украине.
Усиление ПВО в Украине: последние новости
- В декабре Соединенные Штаты Америки завершат поставки 14 комплексов Vampire. Установки предназначены для борьбы с вражескими дронами, в частности, "Шахедами". Вместе с этими комплексами в Украину также должны отправить ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Добавим, что за предыдущие шесть месяцев Украина уже получила 4 комплекса Vampire.
- Помощь в борьбе с "Шахедами" передала также и Великобритания. Речь идет о новейшие ракеты Martlet. Официально о поставке или получении ракет не сообщалось ни в Британии, ни в Украине. Однако, по данным СМИ, их уже использовали против дронов.
- В начале декабря президент Украины сообщил, что партнеры предоставили еще несколько зенитно-ракетных комплексов. Также Украине предоставили дефицитные ракеты для ПВО. Владимир Зеленский не уточнял, о каких именно установках и ракетах говорится.