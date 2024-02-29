Україна може отримати винищувачі Mirage 2000: Світан пояснив, як вони допомогли б Україні
Повітряні сили можуть посилитися багатоцільовими винищувачами Mirage 2000 з Франції. Українцям вони потрібні в модифікації D, які французький виробник літаків оптимізував для наземних атак.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. До слова, Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо можливості отримання Mirage 2000 тривають.
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Про переваги
Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 з характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale.
За словами Світана, Франція має на озброєнні версії C та D, але саме остання може підійти Україні – це гарний штурмовик-бомбардувальник для виконання операцій по наземних цілях. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25.
Французькі ВПС модернізують 48 із 86 Mirage 2000D, додаючи нові боєприпаси, включно з ракетами MICA. Решту моделей D знімуть з озброєння. Цілком імовірно, що вони можуть бути передані Україні.Цікаво! Версія С – старша, D – молодша. C можуть стріляти ракетами MICA, але не можуть стріляти SCALP. Немодернізовані D не можуть стріляти ракетами MICA, але можуть стріляти SCALP. Якій моделі віддасть перевагу Україна, імовірно, залежить від цілей: стріляти по російських літаках або завдавати ударів по російських об'єктах на землі та морі.
Про недоліки
Військовий експерт пояснив, що проблема у тому, чи доцільне придбання та розгортання систем забезпечення під французькі літаки для роботи на 3 – 4 позиціях. Mirage 2000 є винищувачем минулого тисячоліття як і F-16 та Gripen, але він має гіршу авіоніку – електронну систему для використання на літальних апаратах.
Якщо у нас буде достатньо F-16, краще зосередитися на цих літаках. Оскільки механізми підготовки злітних смуг, аеродромів, створення певних умов для експлуатації літаків доволі складні. І якщо взяти ще 1 – 3 літаки, то дуже складно для наших систем,
– наголосив Роман Світан.
Україні необхідно понад 200 літаків F-16. Якщо їх не нададуть протягом найближчих кількох років, у такому випадку можна буде говорити про постачання французьких Mirage 200 або шведських Gripen.
Це гірше, ніж один літак F-16. Але, як кажуть, на безриб'ї й рак – риба. Потрібно буде порушувати ці питання. Принаймні вони допоможуть у короткостроковій перспективі,
– констатував льотчик-інструктор.
Україна може невдовзі отримати перші F-16
- У Міноборони Данії повідомили, що Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 вже цього літа. Утім, остаточні терміни передачі літаків залежать і від підготовки українських пілотів, і від авіаційного персоналу.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що F-16 можуть передати "ще на вчора", але поки нема сенсу, бо ще не підготовлена необхідна логістика та інфраструктура в Україні.
- Представник ГУР Андрій Скібіцький запевнив, що росіяни після збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 в акваторії Азовського моря тепер далеко не дістають засобами розвідки. Оскільки бояться наближатися до зони дії української ППО. А з прибуттям F-16, ці винищувачі ще більше змінять правила гри у небі.