Україна може отримати винищувачі Mirage 2000: Світан пояснив, як вони допомогли б Україні

Повітряні сили можуть посилитися багатоцільовими винищувачами Mirage 2000 з Франції. Українцям вони потрібні в модифікації D, які французький виробник літаків оптимізував для наземних атак.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. До слова, Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо можливості отримання Mirage 2000 тривають.

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Про переваги

Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 з характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale.

За словами Світана, Франція має на озброєнні версії C та D, але саме остання може підійти Україні – це гарний штурмовик-бомбардувальник для виконання операцій по наземних цілях. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25.

Французькі ВПС модернізують 48 із 86 Mirage 2000D, додаючи нові боєприпаси, включно з ракетами MICA. Решту моделей D знімуть з озброєння. Цілком імовірно, що вони можуть бути передані Україні.

Про недоліки

Версія С – старша, D – молодша. C можуть стріляти ракетами MICA, але не можуть стріляти SCALP. Немодернізовані D не можуть стріляти ракетами MICA, але можуть стріляти SCALP. Якій моделі віддасть перевагу Україна, імовірно, залежить від цілей: стріляти по російських літаках або завдавати ударів по російських об'єктах на землі та морі.

Військовий експерт пояснив, що проблема у тому, чи доцільне придбання та розгортання систем забезпечення під французькі літаки для роботи на 3 – 4 позиціях. Mirage 2000 є винищувачем минулого тисячоліття як і F-16 та Gripen, але він має гіршу авіоніку – електронну систему для використання на літальних апаратах.

Якщо у нас буде достатньо F-16, краще зосередитися на цих літаках. Оскільки механізми підготовки злітних смуг, аеродромів, створення певних умов для експлуатації літаків доволі складні. І якщо взяти ще 1 – 3 літаки, то дуже складно для наших систем,

– наголосив Роман Світан.

Україні необхідно понад 200 літаків F-16. Якщо їх не нададуть протягом найближчих кількох років, у такому випадку можна буде говорити про постачання французьких Mirage 200 або шведських Gripen.

Це гірше, ніж один літак F-16. Але, як кажуть, на безриб'ї й рак – риба. Потрібно буде порушувати ці питання. Принаймні вони допоможуть у короткостроковій перспективі,

– констатував льотчик-інструктор.

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